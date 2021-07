Théorie des intrus de JonBenét Ramsey : l’enquêteur dit que des preuves pointent vers un étranger

Un enquêteur et psychologue criminel a révélé des indices suggérant que JonBenét Ramsey a été tué par un intrus, selon une femme qui a partagé ce qu’elle a appris lors d’une conférence avec des abonnés sur TikTok.

La femme dit que John Philpin, un profileur criminel indépendant et psychologue à la retraite qui était conférencier invité dans l’un de ses cours universitaires, a divulgué des preuves non publiées qui pourraient réfuter la théorie largement répandue selon laquelle JonBenét a été assassiné par l’un de ses parents ou un membre de sa famille.

Qu’est-il arrivé à JonBenét Ramsey ?

L’affaire du meurtre de la star du concours d’enfants de 6 ans n’est toujours pas résolue malgré les spéculations généralisées sur l’identité de l’auteur de sa mort en 1996.

JonBenét a été retrouvée morte dans le sous-sol de sa maison familiale le jour de Noël, seulement 7 heures après que sa famille a signalé sa disparition.

Au fil des ans, les enquêteurs et d’autres personnes ayant suivi l’affaire ont émis l’hypothèse que la mère de JonBenét, Patsy, avait écrit la demande de rançon trouvée dans la maison familiale ce jour-là. D’autres disent que son mari, John Ramsey, a agi de manière suspecte au début de l’enquête.

Ensuite, il y a la théorie selon laquelle le frère aîné de JonBenét, Burke, l’a tuée et que ses parents ont dissimulé le crime.

Maintenant, une vidéo circulant sur TikTok affirme qu’un enquêteur a la preuve qu’un intrus a tué JonBenét Ramsey.

Dans la vidéo, la femme détaille certaines des preuves moins connues avancées par Philpin qui semblent impliquer qu’un étranger est entré par effraction dans la maison de Ramsey et a assassiné JonBenét.

Décomposons-le.

JonBenét a été étranglé et battu.

La femme soutient qu’un Burke alors âgé de 8 ans n’aurait pas été en mesure de causer les blessures que sa sœur a subies lors de son meurtre. Cette preuve n’exclut cependant pas les parents de JonBenét.

JonBenét avait subi un crâne cassé et aurait été étranglé avec une garotte façonnée en partie à partir d’un pinceau provenant des fournitures d’art de Patsy, qui étaient stockées dans le sous-sol.

La cause officielle du décès de JonBenét a été répertoriée par le coroner comme « l’asphyxie par strangulation associée à un traumatisme cranio-cérébral ».

Les preuves ADN trouvées sur les sous-vêtements de JonBenét ne correspondent à aucun des Ramsey.

La femme déclare que JonBenét « a été agressé sexuellement, ce que je ne pense pas que beaucoup de gens connaissent à propos de l’affaire ».

Dans une vidéo de suivi, elle ajoute que l’ADN trouvé dans les sous-vêtements de JonBenét ne correspondait pas à celui de la famille Ramsey.

Les trois membres de la famille immédiate de JonBenét ont été disculpés du crime en 2008 après que des preuves ADN les ont effacés.

Que JonBenét ait ou non été agressé sexuellement a été une question litigieuse dans l’affaire. Les premiers rapports du coroner mentionnaient des lésions vaginales mais pas de sperme. D’autres rapports suggèrent que JonBenét a peut-être été agressée sexuellement avant le jour de son meurtre.

En 1999, un grand jury a conclu qu’il y avait suffisamment de preuves pour croire que JonBenét avait été agressée sexuellement en plus des contusions qui ont conduit à sa mort.

Un intrus aurait pu écrire la demande de rançon.

Toujours dans la vidéo, la femme aborde la demande de rançon controversée que certains suspects ont écrite par Patsy Ramsey.

La demande de rançon suspecte demandait « 118 000,00 € sur votre compte. 100 000 € seront en billets de 100 € et les 18 000 € restants en billets de 20 €. »

Le montant demandé correspond exactement au bonus de Noël de John Ramsey, ce qui laisse à penser qu’un membre de la famille a écrit la note.

Cependant, la vidéo TikTok affirme que Philpin a trouvé des preuves que les relevés bancaires de John ont été laissés sur son bureau le jour de la mort de JonBenét, ce qui signifie qu’un intrus aurait pu voir le montant.

Cela dit, les experts en écriture ont également laissé entendre que Patsy Ramsey a écrit la note.

La vitre du sous-sol du Ramsey a été brisée.

La vidéo affirme qu’un intrus aurait pu entrer ou sortir par une fenêtre du sous-sol de la maison des Ramsey.

La femme affirme que la grille et les arbustes au-dessus de la veuve avaient été déplacés la nuit du meurtre et ajoute que la fenêtre a été brisée.

Cependant, les enquêteurs dans l’affaire ont noté qu’une toile d’araignée s’était formée sur la grille au moment où le corps de JonBenét a été découvert. John Ramsey a également révélé qu’il avait brisé la fenêtre bien avant le meurtre après avoir été enfermé hors de la maison.

Alors qui a tué JonBenét Ramsey ? Il y a trois suspects possibles basés sur la théorie des intrus circulant sur TikTok.

1. Gary Oliva, un pédophile condamné.

Pédophile condamné, Gary Oliva a affirmé avoir tué JonBenét dans une lettre d’aveux.

La théorie de sa possible implication a été rejetée par la police, car les preuves ADN ne l’ont pas lié au crime.

2. Keith Schwinaman, également un pédophile condamné.

En prison pour avoir agressé sexuellement un autre enfant, Keith Schwinaman a affirmé qu’il serait très probablement accusé du meurtre de JonBenét, alléguant qu’il était interrogé par les enquêteurs.

Schwinaman aurait vécu et commis des crimes dans la région de Boulder où JonBenét a été assassiné, cependant, il nie toute implication dans sa mort et n’a jamais été inculpé.

3. Linda Hoffman-Pugh, la gouvernante de la famille Ramsey.

Linda Hoffman-Pugh a été brièvement suspectée après que Patsy Ramsey a allégué que la femme de ménage avait des problèmes d’argent avant la mort de JonBenét.

Hoffman-Pugh avait également une clé de la maison de Ramsey et aurait été familière à JonBenét.

La police a recueilli les empreintes digitales et les échantillons d’ADN de Hoffman-Pugh, mais aucune accusation n’a été portée contre elle.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les actualités et le divertissement. Suivre son Twitter pour plus.