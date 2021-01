‘Bleach’ de Nirvana obtient une version spéciale pour la Saint-Valentin

L’iconique premier album de Nirvana, ‘Eau de Javel‘ aura un nouveau édition limitée, qui sera une cassette rouge qui arrivera par le Jour de la Saint Valentin.

La nouvelle version de Enregistrements Sub Pop mettra en vedette les plus simples, ‘Amour buzz’ et «Blew», qui ont été initialement publiés le 15 juin de 1989, étant l’album qui a lancé les géants du grunge à la renommée, dont le prochain album était l’emblématique, ‘Ça ne fait rien’.

Nirvana «Bleach» obtient la réédition de la paperasse Love Buzz pour la Saint-Valentin. Love Buzz était le premier single de Nirvanas. Kurt Cobain est décédé tragiquement il y a 27 ans à l’âge de 27 ans. L’édition Love Buzz est disponible en exclusivité chez Tapeheadcity! https://t.co/OEaHAlMKp7 pic.twitter.com/RunPyzS1OE – Tapehead City (@tapeheadcity)

15 janvier 2021





Vous pourriez aussi être intéressé par: Regardez les images de l’un des premiers concerts de Nirvana

La nouvelle édition sur cassette, ‘Amour Buzz Red’, sera limité à 500 exemplaires, qui seront vendus à partir du prochain 14 février à travers de Ville de Tapehead.

La description de la nouvelle édition révèle, « ‘Eau de Javel’ C’était le premier album de Nirvana lancé le 15 juin de 1989 pour Enregistrements Sub Pop et ‘Amour buzz’ c’était le premier single. Kurt Coban décédé il y a 27 ans à l’âge de 27 ans … en hommage à Kurt et son album historique, nous vous proposons une édition de ‘Eau de Javel’ pour le jour de Saint Valentin … Limité à 500 exemplaires, exclusivement disponible chez Ville de Tapehead».

Vous pourriez aussi être intéressé par: Dave Grohl rêve toujours de ses jours au Nirvana

D’autre part, récemment le chanteur de Foo combattants et ancien batteur de Nirvana, Dave Grohl, a révélé qu’il a encore des rêves où il revoit Kurt Cobain.