Star Wars Legend remercie le directeur de Mandalorian Finale pour une opportunité inattendue

L’acteur de Luke Skywalker, Mark Hamill, remercie The Mandalorian réalisateur Peyton Reed pour une «opportunité inattendue». Reed a pu réaliser deux épisodes de la saison 2, y compris la finale de la saison, qui a attiré beaucoup d’attention de la part de Guerres des étoiles Ventilateurs. Din Djarin a pu accomplir sa mission, car Baby Grogu est parti avec un Jedi pour commencer sa formation. Ce fut un moment doux-amer pour les fans, qui se demandent maintenant si le duo sera un jour réuni.

chère @MrPeytonReed, Je suis tellement reconnaissante d’avoir eu l’opportunité inattendue de revoir mon personnage alors qu’il était encore un symbole d’espoir et d’optimisme. Votre direction et votre gentillesse assurées ont été un élément crucial de l’expérience et signifient plus pour moi que je ne peux le dire.#Je vous remercie🙏 https://t.co/yNngOQdJRS – Mark Hamill (@HamillHimself) 16 janvier 2021

Quant à savoir qui était le Jedi particulier qui a sauvé Baby Grogu, c’était Luke Skywalker. Alors que la plupart Guerres des étoiles les fans savent maintenant que Mark Hamill a repris le rôle dans The Mandalorian saison 2, il y en a encore quelques-uns qui ne savent pas, même si Hamill l’a abordé à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux au cours des dernières semaines. Peyton Reed, qui a dirigé Hamill dans la finale, l’a remercié d’avoir réalisé l’un de ses rêves. « Guerres des étoiles, et Luke Skywalker en particulier, comptaient beaucoup pour moi », a écrit Reed à Hamill, tout en partageant une image de l’acteur sur le tournage de Un nouvel espoir. « Certaines choses ne changent jamais. »

Mark Hamill a déjà remercié Dave Filoni et John Favreau pour son inclusion dans The Mandalorian saison 2, et maintenant il remercie Peyton Reed. « Je suis tellement reconnaissant d’avoir eu l’occasion inattendue de revoir mon personnage alors qu’il était encore un symbole d’espoir et d’optimisme », a écrit Hamill. « Votre direction et votre gentillesse assurées ont été un élément crucial de l’expérience et signifient plus pour moi que je ne peux le dire. » Alors que diriger Hamill était un rêve devenu réalité pour Reed, il semble également que le personnage de The Mandalorian était un rêve que Hamill ne savait même pas qu’il voulait se réaliser.

Guerres des étoiles les fans se concentreront plus que probablement sur le « symbole d’espoir et d’optimisme » dans la publication de Mark Hamill sur les réseaux sociaux. Pour la plupart, les fans n’étaient pas satisfaits de la façon dont Luke Skywalker a été décrit dans la trilogie de la suite, ce que Hamill a également commenté plus d’une fois au fil des ans. L’un des plus grands plats à emporter de The Mandalorian La finale de la saison 2 était que Luke était vu à l’écran pour la première fois en tant que puissant Jedi.

Après avoir vu l’arc de l’histoire de Luke Skywalker dans la trilogie originale, Guerres des étoiles les dévots espéraient que le puissant maître Jedi qui avait été tease pendant des décennies apparaissait dans la trilogie consécutive. Au lieu de cela, nous avons eu droit à un vieil ermite amer, exilé sur Ahch-To. Pour beaucoup, cela allait à l’encontre de tout ce que le personnage a toujours représenté, tandis que d’autres étaient heureux de voir quelqu’un retourner le script et introduire une tournure choquante. Quoi qu’il en soit, Mark Hamill, Peyton Reed, Dave Filoni et Jon Favreau ont enfin montré au monde à quel point Luke Skywalker était puissant après Le retour du Jedi. Vous pouvez lire le post de gratitude sur les réseaux sociaux ci-dessus, grâce à Compte Twitter officiel de Mark Hamill.

chère @HamillHimself, Quand j’étais enfant, cette photo était accrochée au mur de ma chambre. STAR WARS, et Luke Skywalker en particulier, comptait beaucoup pour moi. Certaines choses ne changent jamais. C’était un honneur et un rêve devenu réalité de travailler avec toi @themandalorian. Je vous remercie. #MTFBWYpic.twitter.com/trJulIaEf6 – Peyton Reed (@MrPeytonReed) 15 janvier 2021

