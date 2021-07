Paul Stanley pense qu’il est impossible de réunir les membres originaux de Kiss

Pendant des années, les fans de Kiss ont attendu de voir la formation originale du groupe réunie dans un nouveau concert, une entreprise que, selon Paul Stanley, chanteur et fondateur du groupe avec Gene Simmons, considérée comme impossible.

Stanley a partagé son point de vue sur l’état actuel de Kiss à travers une conférence sur « Jim & Sam Show » sur SiriusXM: « Eh bien, les quatre originaux sont les quatre originaux. C’est nous qui avons commencé cela et créé le modèle où nous en sommes encore aujourd’hui. Je pense que les gens se trompent lorsqu’ils croient que les choses peuvent rester intemporelles et que le temps ne fait pas son œuvre », a-t-il commenté.

Stanley souligne qu’il s’agit d’une situation similaire dans laquelle beaucoup espèrent que maman et papa resteront ensemble, mais cela ne fonctionnera vraiment pas. «Et nous avons passé des moments incroyables et nous avons fait des choses phénoménales ensemble, qui me lient à eux pour toujours. Mais ce n’est pas un conte de fées, ça ne s’arrête pas là ».

Le chanteur de Kiss insiste sur le fait qu’il ne serait peut-être pas là où il est sans les collaborations du guitariste Ace Frehley et du batteur Peter Criss, mais que les fans aspirent à quelque chose qu’il décrit comme « peu pratique », pas pour vouloir utiliser le mot « impossible ». .

Paul Stanley dit que cela revient à mettre fin à une relation et des années plus tard à vouloir revenir en raison du mal du pays. « Tu reviens et ce n’est plus pareil. Et on se rend vite compte, comme nous, pourquoi ça n’a pas marché la première fois. C’est pourquoi nous n’avons pas travaillé la deuxième fois ».

Actuellement, Kiss continue avec Stanley en tant que chanteur principal, Gene Simmons à la basse et aux choeurs, qui ont été rejoints par le guitariste Tommy Thayer, qui fait partie du groupe depuis 2002, et le batteur Eric Singer, qui a contribué au groupe depuis. 1991. Récemment, Simmons a exprimé son regret pour les décisions artistiques prises par ses anciens camarades de groupe.