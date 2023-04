Des films et des séries télévisées Stargate sont en développement chez Amazon

Porte des étoiles les fans peuvent enfin se réjouir car le train de renaissance a enfin atterri sur la franchise populaire. Deadline rapporte qu’Amazon Studios est en discussion préliminaire pour ramener la sensation mondiale pour un projet télévisuel et cinématographique. Le film phare de la franchise a fait ses débuts en 1994, qui a engendré plusieurs séries à succès, dont Porte des étoiles SG-1 – et a accumulé un fandom dévot au fil des ans. Bien que le directeur de Stargate, Roland Emmerich, ait mentionné il y a trois ans que porte des étoiles retour au grand écran semblait peu probable, la récente acquisition de MGM par Amazon donne Porte des étoiles une deuxième bouée de sauvetage à revisiter et à réinventer pour une nouvelle génération.

Le rapport de Deadline n’a pas fourni trop de détails sur les projets à venir. Cependant, il a été confirmé qu’Amazon en était aux premières délibérations sur la manière de procéder à la renaissance, visant d’abord l’installation du film avec la série qui l’accompagne par la suite. Il s’agit d’une victoire majeure pour le Porte des étoiles franchise – qui a été créée par Emmerich et Dean Devlin – car Emmerich avait déjà discuté avec MGM d’un redémarrage depuis 2015 avant que le studio ne mette plus tard le projet sur la glace en 2020.

Le rapport détaille que Porte des étoiles n’est pas la seule propriété intellectuelle de MGM à redémarrer dans les années à venir. Amazon a passé au peigne fin le catalogue de MGM au cours de l’année écoulée et a décidé de ressusciter d’autres titres populaires, notamment La revanche d’une blonde, Salon de coiffure, Notoriété, Robotcop, Les sept magnifiques, Panthère roseet L’affaire Thomas Crown. Certains titres obtiendront le Porte des étoiles traitement et sera adapté pour le développement cinématographique et télévisuel. D’autres obtiendront un projet télévisé ou cinématographique pour leurs reprises.

Depuis qu’Emmerich a manifesté son intérêt pour porte des étoiles renaissance dans le passé, on pourrait supposer qu’il sera attaché aux projets à venir – même si rien n’a encore été confirmé. Le co-créateur de la franchise, Dean Devlin, pourrait également faire une résurgence pour le prochain projet télévisé, bien que son temps puisse être occupé dans sa dernière série à succès, L’Arche. En ce qui concerne l’implication des co-créateurs dans porte des étoiles relance, il semble déjà qu’il y aura une situation de concurrence pour qui s’attache à chaque projet relancé. L’annonce mentionne que les créateurs de la liste A tendent déjà la main dans l’intérêt d’adapter leurs titres MGM préférés à partir de la liste des projets choisis d’Amazon. De plus, Amazon Studios prévoit également d’utiliser les talents de leur propre liste pour le développement des titres relancés. Seul le temps dira qui relèvera le défi d’adapter l’un des plus grands projets de science-fiction.





Stargate est sur le point de fêter son 30e anniversaire

Dean Devlin et Roland Emmerich Porte des étoiles créé en 1994 avec des critiques offrant des critiques tièdes du film. Cependant, l’accueil du public était complètement à l’opposé des critiques, et le film a ensuite établi le record – à cette époque – du week-end d’ouverture le plus rentable pour un premier film en octobre. Porte des étoiles est devenu plus tard reconnu comme le film révolutionnaire d’Emmerich, et l’accueil chaleureux du public est devenu la phase naissante du Porte des étoiles fandom.

Le Porte des étoiles La franchise d’aventures de science-fiction couvre la télévision et le cinéma, ses titres les plus populaires provenant des ramifications de la télévision. Le premier volet de l’expansion de la franchise a eu lieu en 1997 avec Porte des étoiles SG-1, qui a explosé en succès après ses débuts. La série de science-fiction militaire a reçu plusieurs prix et nominations au cours de ses 10 saisons et est finalement devenue l’une des séries de science-fiction les plus anciennes de l’histoire de la télévision américaine. Suivant SG-1 succès, plusieurs autres projets ont vu le jour dont Porte des étoiles Atlantide (2004), Univers Stargate (2009), la série animée de 2002 Stargate Infinity et la websérie 2018 Origines de la porte des étoiles. La franchise avait également deux films directement en vidéo, Stargate : L’Arche de Vérité et Porte des étoiles : Continuumtous deux sortis en 2008.

Le Porte des étoiles La franchise a laissé un héritage durable dans le genre science-fiction, ce qui en fait l’une des œuvres de science-fiction les plus influentes de notre époque. À l’approche du 30e anniversaire, c’est le moment idéal pour faire revivre la franchise pour une nouvelle génération. Bien qu’Amazon n’ait proposé aucun calendrier pour le moment où le Porte des étoiles projets de cinéma ou de télévision feraient leurs débuts, 2024 serait une bonne année pour porte des étoiles revenir car il commémorerait une franchise qui a façonné la science-fiction moderne et qui a profondément résonné auprès du public pendant plusieurs décennies.