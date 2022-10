Velma, série HBO Max : de quoi s’agit-il, distribution et date de sortie

De tous les dessins animés créés par Hannah-Barberala franchise de »Scooby Doo » a été placé comme le plus populaire et le plus connu de tous les temps, étant une légende dans les productions animées.

Depuis la première de la série originale en 1969, Scooby-Doo et le gang Mystery Machine ont eu divers spectacles, jeux, jeux vidéo et bien plus encore, donnant toujours une version différente des personnages.

Cependant, étant une production animée » Scooby-Doo » a réalisé ses projets pour toute la famille, mais il semble que cela va changer dans »Velma », la nouvelle série dérivée de HBO Max qui aura un ton destiné aux adultes et qui racontera l’histoire d’origine de Velma Dinkley, la je-sais-tout du gang qui cette fois aura la voix de l’actrice Mindy Kallingqui sert également de producteur exécutif.

De quoi parle Velma ?

Le synopsis officiel de » Velma » confirme que la série aura lieu avant que Velma ne rejoigne la Mystery Machine, en disant:

»Velma » est une série de comédie animée pour adultes qui raconte l’histoire d’origine de Velma Dinkley, le cerveau anonyme et sous-estimé du gang Scooby-Doo Mystery Inc. Cette tournure originale et humoristique démasque le passé complexe et coloré de l’un des États-Unis. résolveurs de mystères les plus appréciés.







L’histoire aura un ton beaucoup plus sombre et sanglant que celui des précédentes séries Scooby-Doo, y compris un tueur en série qui sera un élément clé de l’histoire. Dans un hommage clair à la franchise » Scream », la bande-annonce se termine avec Velma recevant un appel du tueur, criant et éclaboussant de sang sur sa fenêtre.

Quelle est la première de Velma ?

Pour le moment, aucune date précise n’a été donnée pour la première de » Velma », mais on sait qu’elle arrivera en 2023 pour la plateforme HBO Max.

Casting de Velma

L’actrice Mindy Kaling, connue pour son rôle de Kelly Kapoor dans »The Office », prêtera sa voix pour jouer Velma Dinkley, qui sera accompagnée de glen howerton comme Fred, constance wu comme Daphné, Sam Richardson comme Norville (alias Shaggy). Franck Welkerqui a exprimé Scooby, reviendra également pour la série.