Les dernières nouveautés de WhatsApp sont des enquêtes pour vous demander si vous êtes satisfait de l’application

WhatsApp travaille sur un chat avec des sondages sur le fonctionnement de la plateforme.

Il y a quelques mois, nous vous disions que WhatsApp travaillait sur une fonction qui permettrait de créer des sondages au sein de groupes et, maintenant, grâce au média spécialisé WABetaInfo, nous venons d’apprendre que l’application de messagerie appartenant à Meta veut les utiliser aussi pour connaitre votre avis sur sa plateforme.

Ainsi, les dernières fonctionnalités que WhatsApp souhaite inclure dans ses applications sont quelques sondages pour vous demander si vous êtes satisfait de l’application.

WhatsApp veut connaître votre opinion via « WhatsApp Surveys »

WhatsApp teste une nouvelle fonctionnalité qui vous permet de connaître vos commentaires sur leur service. Il s’agit d’un nouveau chat appelé « WhatsApp Surveys » dans lequel le service de messagerie raccrochera une série d’enquêtes de satisfaction pour vérifier votre opinion sur leur plateforme.

Comme vous pouvez le voir dans la capture d’écran que nous laissons sous ces lignes, ce nouveau chat « WhatsApp Surveys » il apparaîtra comme un chat vérifiévous savez donc qu’il s’agit d’un chat WhatsApp officiel et lorsque vous l’ouvrez, vous verrez un écran d’information qui confirme que la participation à ces enquêtes est facultative et si vous décidez de participer vos réponses seront stockées en toute sécurité, car ce chat est conforme à la politique de confidentialité de WhatsApp. Vous pouvez recevoir plus d’informations sur ces enquêtes en cliquant sur le bouton apprendre encore plus ou fermez cet écran en cliquant sur le bouton d’accord.

De plus, au bas de ce chat, vous verrez un message vous indiquant que vous pouvez bloquez ce chat si vous ne souhaitez plus recevoir d’enquêtes à l’avenir.

Cette nouvelle fonctionnalité commence à arriver à certains utilisateurs via une invitationil y a donc une possibilité que vous puissiez le recevoir au cours des prochaines semaines.

Comme d’habitude, nous vous recommandons de vous inscrire au programme WhatsApp Beta afin de pouvoir tester à la fois cette fonctionnalité et d’autres qui arriveront plus tard. avant le reste des utilisateurs.

