Curious Kids: Nous avons essayé de contacter des extraterrestres – mais veulent-ils nous contacter?

Cet article a été initialement publié sur La conversation. La publication a contribué à l’article à 45secondes.fr’s Voix d’experts: Op-Ed & Insights.

Jacco van Loon, Astrophysicien et directeur de l’observatoire de Keele, Université de Keele

C’est une excellente question – et la vérité est que nous ne connaissons pas la réponse.

Pour commencer, nous n’avons pas encore trouvé d’extraterrestres, nous n’avons donc pas été en mesure de leur demander et de recevoir une réponse. Lorsque nous essayons de répondre à la question «veulent-ils nous contacter», nous devons nous mettre à leur place, c’est-à-dire s’ils ont des pieds.

La question suppose que les extraterrestres existent. Et encore une fois, comme nous n’en avons pas encore trouvé, nous ne savons pas s’ils le font. Il est possible qu’ils existent, pour une raison simple: nous existons. Tout ce qui a fait évoluer des bactéries comme des corps complexes avec des cerveaux intelligents sur Terre peut également s’être produit sur une autre planète.

Sur Terre, cette transformation semble s’être produite assez soudainement il y a environ 700 millions d’années. À cette époque, la Terre avait déjà près de 4 milliards d’années et était habitée par des formes de vie simples telles que des bactéries pendant une grande partie de cette période. Pourquoi cela n’est-il pas arrivé plus tôt? Et qu’est-ce qui l’a fait? Tant que nous n’aurons pas trouvé les réponses à ces questions, nous ne pouvons pas dire dans quelle mesure il est probable que cela se soit produit ailleurs.

(Crédit d’image: The Conversation)

Curious Kids est une série de The Conversation qui donne aux enfants la chance de voir des experts répondre à leurs questions sur le monde. Si vous avez une question à laquelle vous souhaitez qu’un expert réponde, envoyez-la à [email protected] Nous ne pourrons pas répondre à toutes les questions, mais nous ferons de notre mieux.

S’il y a des extraterrestres, ils voudront peut-être nous contacter pour les mêmes raisons que nous voulons les contacter.

Une des raisons pour lesquelles les scientifiques sur Terre recherchent des extraterrestres est que nous sommes curieux. Nous voulons savoir s’ils existent, à quoi ils ressemblent et quelle pourrait être notre relation avec eux. La curiosité est une force puissante, nous amenant à regarder au-delà de l’horizon et à essayer de nouvelles choses. C’est ainsi que nous avons développé la science et la technologie, pourquoi nous pouvons avoir des appels vidéo avec des amis à l’autre bout du monde et pourquoi nous pouvons maintenant nous aventurer dans l’espace. Les extraterrestres peuvent aussi être curieux de nous.

Mais il y a d’autres raisons pour lesquelles nous voulons contacter les autres. Nous avons parfois eu besoin de l’aide des autres ou de la compagnie. Peut-être que les extraterrestres aussi nous demanderaient de l’aide ou de l’amitié.

Ils peuvent également être intéressés par notre planète. La Terre a des conditions parfaites pour la vie. Les extraterrestres pourraient avoir besoin d’une autre maison, si pour une raison quelconque – comme le changement climatique, la guerre nucléaire ou un énorme impact d’astéroïdes – ils devaient quitter leur propre planète.

La Terre est un endroit parfait pour la vie. (Crédit d’image: NASA)

Il est également possible qu’ils ne recherchent pas l’amitié. Il existe de nombreux exemples tirés de notre histoire de l’époque où les humains ont voyagé quelque part sur Terre et ont agi cruellement, tuant ou asservissant les personnes qui y vivaient. Les extraterrestres qui s’installent sur Terre pourraient vouloir que nous nous écartions de leur chemin. Il y a une autre raison: les humains sont des prédateurs qui mangent d’autres formes de vie. Les extraterrestres peuvent aussi nous trouver nutritifs ou savoureux.

Ce sont toutes les raisons possibles pour lesquelles des extraterrestres pourraient vouloir nous contacter. Mais que se passe-t-il si ce n’est pas le cas? Certains extraterrestres peuvent nous trouver ennuyeux, difficiles à comprendre, trop primitifs pour mériter leur attention, ou potentiellement porteurs de maladies. Les conversations à travers l’immensité de l’espace prennent de nombreuses années et voyagent encore beaucoup plus longtemps. Certains extraterrestres pourraient simplement ne pas être intéressés par la vie au-delà de leur propre monde.

D’un autre côté, il se peut qu’une vie comme la nôtre soit en fait très courante. Avec autant de mondes et de civilisations parmi lesquels choisir, nous n’avons peut-être tout simplement pas encore attiré leur attention. Si tel est le cas, nous pourrions bientôt détecter par nous-mêmes la vie extraterrestre autour des étoiles proches.

Lorsque vous envoyez des questions à Curious Kids, assurez-vous d’inclure le prénom, l’âge et la ville ou la ville du demandeur. Tu peux:

Cet article est republié à partir de The Conversation sous une licence Creative Commons. Lisez l’article original.

Suivez toutes les questions et débats d’Expert Voices – et participez à la discussion – sur Facebook et Twitter. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les vues de l’éditeur.