L’ennemi juré de Vantablack – c’est le tableau le plus blanc jamais créé

Dans l’image qui accompagne cet article apparaît le tableau le plus blanc que les êtres humains aient jamais créé. Essentiellement la peinture opposée à Vantablack, qui s’est proclamé il y a quelques années le noir le plus noir du monde. Alors que le Vantablack absorbe autant de lumière que possible, cette nouvelle peinture reflète autant que possible, 98,1%.





Il s’agit de une idée originale d’ingénieurs de l’Université Purdue. Leurs progrès ont été publiés dans un article dans ACS Applied Materials & Interfaces. L’objectif? Obtenez une peinture si blanche qu’elle reflète le plus de lumière possible afin qu’elle ne soit pas absorbée par l’élément qu’elle recouvre.

La peinture reflète 98,1% de la lumière du soleil et ressemble à de la peinture blanche à l’œil nu, un très blanc. Pendant des années, ils recherchent comment améliorer la réflectivité de la lumière avec une peinture blanche. Il existe une différence essentielle par rapport aux autres peintures blanches: elles utilisent du sulfate de baryum comme pigment au lieu du dioxyde de titane. La raison? Ce n’est pas qu’il réfléchit plus de lumière, mais plutôt qu’il réfléchit la lumière à plus de longueurs d’onde.

Peinture cool

La réflexion de la lumière à différentes longueurs d’onde est essentielle pour les chercheurs. Le sulfate de baryum permet de réfléchir, outre la lumière visible et infrarouge, également les ultraviolets. Avec ça, ils obtiennent couvrir l’objectif principal du projet: réfléchir le plus de lumière possible pour qu’elle ne soit pas absorbée et ainsi maintenir un objet à basse température. L’idée d’utiliser des peintures blanches pour éviter de chauffer des objets ou des bâtiments n’est pas nouvelle, pas en vain dans les zones les plus chaudes de la planète, les bâtiments ont tendance à être blancs.

Selon les chercheurs, en utilisant sa peinture les bâtiments sont jusqu’à 4,5 ° C plus frais les jours ensoleillés que d’utiliser une peinture blanche traditionnelle. Avec cela, ils disent que pendant les chaudes journées d’été, beaucoup n’auront pas à allumer la climatisation, peut-être les jours les plus extrêmes, mais qu’elle sera toujours moins utilisée que dans un bâtiment recouvert de peinture traditionnelle.

La peinture n’est en fait pas entièrement nouvelle. En 2020, ils ont réussi à lancer une version dans laquelle la réflectivité était de 95,5%. Cette fois, son indice de réflectivité augmente de 2,6%. Il reste à voir s’ils le feront atteindre la limite physique de 100%, ils disent qu’ils y vont.

Il y a des défis à relever. D’une part, il y a la difficulté d’obtenir la peinture, ce qui implique actuellement un coût de production élevé en grandes quantités. D’autre part, ils disent que la peinture nécessite actuellement une épaisseur d’environ 200 microns sur les surfaces pour atteindre la réflectivité souhaitée. Ils espèrent pouvoir réduire ce nombre à quelque chose entre 50 et 10 microns. Nous ne devons pas non plus oublier la durabilité de la peinture dans différentes conditions environnementales.

Quoi qu’il en soit, dans les prochaines années, nous commencerons probablement à voir différentes peintures sur le marché qui promeuvent leur haute réflectivité comme un plus pour garder les choses au frais. Une idée unique pour lutter contre le changement climatique.

Via | Gizmodo