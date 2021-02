Evan Rachel Wood accuse Marilyn Manson d’abus et de violence domestique

Evan Rachel Wood, reconnue mondialement pour la série HBO, ‘Westworld’, où elle incarne l’androïde Dolores Abernathy depuis 2016, a fait des aveux durs en début de semaine: à travers son compte Instagram officiel et une interview avec le magazine Vanity Fair, a déclaré qu’elle avait subi des violences basées sur le genre de Marilyn Manson.

L’artiste était en relation avec le musicien lorsqu’elle avait 19 ans et lui 38 ans. avait mentionné avoir été victime d’abus dans le passé mais n’a jamais donné de nomsBien que certains médias et la presse hollywoodienne aient affirmé que c’était Manson et que c’était un secret de polichinelle.

Enfin ce lundi Bois a révélé à ses plus de 800 mille followers sur Instagram: « Le nom de mon agresseur est Brian Warner, également connu de tous sous le nom de Marilyn Manson ». Il a également donné des détails sur ses expériences traumatisantes qui ont commencé à apparaître dans une interview avec le magazine Rolling Stone en 2016.

Il a continué dans le post: « Il a commencé à me harceler quand j’étais adolescent et m’a maltraité horriblement pendant des années. J’ai été soumis à un lavage de cerveau et manipulé pour me soumettre. Je ne vivrai plus dans la peur des représailles, des insultes ou de l’extorsion. Je suis ici pour exposer cet homme. Dangereux et à les nombreuses industries qui ont permis son comportement avant qu’il ne ruine d’autres vies. Tout mon soutien aux nombreuses victimes qui ne se tairont plus « .

Bois Elle a déjà témoigné devant le Sénat de Californie et a témoigné sur ce qui s’est passé lorsque son agresseur, qui avait des problèmes de drogue et d’alcool, était jaloux: «Il m’a coincé dans la chambre et m’a forcé à m’agenouiller, puis a attaché mes mains et mes pieds et m’a battu. C’était pour lui le moyen de lui prouver ma loyauté..