Curious Kids: Les poulpes pourraient-ils évoluer jusqu’à ce qu’ils prennent le contrôle du monde et voyagent dans l’espace?

Cet article a été initialement publié sur La conversation. La publication a contribué à l’article à 45secondes.fr’s Voix d’experts: Op-Ed & Insights.

Marron Culum, Professeur, Université Macquarie

Michael, 14 ans, demande:

Si la partie la plus rapide de l’évolution humaine est terminée et que les calmars et les poulpes continuent d’évoluer, pourrait-il y avoir une apocalypse où les céphalopodes envahissent le monde?

S’ils continuent à devenir plus intelligents, les pieuvres seraient beaucoup plus adaptées en tant que conquérants de la Terre, car elles pourraient vivre presque n’importe où. Ils ont des capacités similaires à ce que nous appellerions des superpuissances: ils peuvent s’insérer dans n’importe quel trou qui correspond à leur bec, ils peuvent se camoufler, ils peuvent régénérer leurs membres perdus et plus encore. Si et quand ils éradiquent les humains, ils seraient mieux adaptés aux voyages dans l’espace. En orbite, ils pourraient manœuvrer beaucoup plus facilement et s’intégrer dans des espaces plus petits.

Donc, s’ils ont simplement commencé à faire évoluer un cerveau plus intelligent, qu’est-ce qui empêche tout cela de se produire? Pourquoi cela n’est-il pas déjà arrivé? Pourquoi si peu de créatures ont-elles développé un cerveau intelligent?

Comme Michael le souligne, les poulpes sont célèbres pour leurs capacités extraterrestres, de la repousse des bras endommagés au changement de la couleur et de la texture de leur peau. Ils utilisent ce pouvoir de changement de couleur pour se camoufler et, fait intéressant, comme étrange langage visuel pour parler à d’autres pieuvres.

Un fait peu connu est qu’ils appartiennent en fait à une catégorie d’animaux (phylum) appelée mollusque, qui est en grande partie composée d’escargots. Oui, les poulpes sont comme des escargots gonflés qui ont perdu leur coquille et ont développé un cerveau assez gros. La chose la plus cool à leur sujet est leur intelligence, qui a évolué complètement indépendamment de la nôtre.

Ils utilisent des outils pour résoudre des problèmes (comme nous) et ils peuvent ouvrir des conteneurs à l’épreuve des enfants (pas toujours comme nous). Et la semaine dernière, des recherches ont révélé qu’une seiche (un autre céphalopode, cousins ​​de poulpes) a passé un test d’intelligence conçu pour les tout-petits qui a montré qu’elle avait une maîtrise de soi avancée.

Les humains ont sans aucun doute beaucoup plus à apprendre sur ce dont ces créatures mystérieuses sont capables. Mais ce que nous savons peut commencer à répondre à l’excellente question de Michael: les poulpes pourraient-ils un jour régner sur le monde?

(Avant d’aller plus loin, nous devrions dire que le pluriel de poulpe est «poulpes» – pas nécessairement «poulpes» – étant donné que le mot a des routes grecques plutôt que latines.)

La pieuvre géante du Pacifique peut atteindre près de cinq mètres de diamètre. (Crédit d’image: Shutterstock)

Gros cerveau mais de courte durée

Considérons d’abord leur système nerveux. Comme nous, les poulpes ont un cerveau volumineux par rapport à leur taille – de loin le plus gros de tous les invertébrés (animaux sans colonne vertébrale) et de taille comparable à de nombreux vertébrés, comme les grenouilles.

Il est cependant difficile de comparer la taille du cerveau entre les animaux marins et les animaux terrestres, car les lois de la physique diffèrent dans l’eau et l’air. Les animaux sont en apesanteur dans l’eau, mais sur terre, la forme et la taille du corps sont limitées par la gravité.

Un cerveau de poulpe est composé d’environ 500 millions de cellules cérébrales (neurones). C’est sept fois plus qu’une souris et à peu près la même chose qu’un singe ouistiti. Les humains, en revanche, possèdent 86 milliards de cellules cérébrales.

Tester l’intelligence des poulpes peut être un problème, car les animaux déjouent souvent les scientifiques. Par exemple, les scientifiques peuvent avoir du mal à obtenir une pieuvre pour résoudre un labyrinthe, car ils grimpent souvent et rampent au-dessus pour atteindre leur récompense alimentaire. Et cela suppose qu’ils ne se sont pas déjà échappés de leur aquarium et qu’ils rampent dans le laboratoire.

Contrairement à nous, les poulpes ne vivent pas très longtemps. La pieuvre géante du Pacifique peut vivre jusqu’à cinq ans, mais la plupart ne vivent que pendant un an et certaines aussi peu que six mois. Ils éclosent d’œufs complètement formés et prêts à partir. Ils ne voient jamais leurs parents et doivent tout apprendre par eux-mêmes.

Alors oui, les pieuvres ont un gros cerveau et sont follement intelligentes. Mais pourraient-ils conquérir le monde s’ils continuaient d’évoluer?

Pourquoi ils évoluent si lentement

Par rapport à d’autres espèces, les poulpes évoluent vraiment très lentement. Il existe environ 300 espèces différentes de poulpes, qui existent depuis au moins 300 millions d’années. Pendant ce temps, ils n’ont pas beaucoup changé.

Les humains modernes, en comparaison, n’existent que depuis 200 000 ans et, à cette époque, ont envahi la planète (et l’ont gravement endommagée dans le processus).

Une pieuvre à anneaux bleus, une espèce très venimeuse trouvée dans les mares de marée et les récifs coralliens. (Crédit d’image: Shutterstock)

L’évolution se produit lorsque le code ADN est progressivement modifié par petites étapes sur de longues périodes de temps. Mais les poulpes ont une méthode unique pour éditer activement leurs molécules d’ARN à la place. Les ARN sont des messages envoyés à partir de l’ADN, qui indiquent aux gènes quoi faire et quand.

La capacité d’éditer l’ARN signifie qu’ils peuvent s’adapter rapidement à de nouveaux problèmes, en contournant la nécessité de changements à long terme dans l’ADN – le processus évolutif standard suivi par la plupart des êtres vivants. Les scientifiques pensent que cette approche qui enfreint les règles peut être une raison pour laquelle les poulpes évoluent si lentement et pourquoi ils sont l’une des bêtes les plus intelligentes de l’océan.

Lire la suite: Les poulpes peuvent défier leurs instructions génétiques – et cela a ralenti leur évolution

Mais regardons les choses en face. Malgré toutes leurs astuces, les pieuvres fonctionnent toujours à partir d’un plan d’escargot, et vous ne pouvez pas faire grand chose avec cette boîte à outils. Ils sont également fortement contraints par leur durée de vie très courte.

Ainsi, le premier élément d’une liste de choses à faire sur une pieuvre maléfique pour conquérir le monde est de vivre bien au-delà de votre premier anniversaire. Le deuxième sur la liste pourrait être de développer une «culture cumulative» en apprenant des autres comme le font les humains. Nous savons déjà qu’une pieuvre peut apprendre en regardant d’autres poulpes, mais nous n’avons pas encore de preuves de culture.

Très peu de créatures affichent une intelligence comparable à celle des humains et comprennent pourquoi est une question scientifique de longue date. L’explication la plus probable est que le tissu cérébral est extrêmement coûteux à entretenir, en termes d’énergie nécessaire pour maintenir les cellules cérébrales en action. Il doit donc y avoir de gros avantages pour justifier la dépense.

Les poulpes peuvent contourner l’évolution standard. (Crédit d’image: Vlad Tchompalov / Unsplash, CC BY)

Les scientifiques pensent que l’un des avantages d’avoir un gros cerveau est de permettre aux humains de suivre les relations sociales complexes (les pieuvres, par contre, sont soliltaires) et de développer leur culture. La nature a tendance à fournir aux animaux juste assez d’intelligence pour s’en sortir, et rien de plus.

Ils pourraient bien faire dans l’espace

Il est difficile d’imaginer une pieuvre en constante évolution pour prendre le contrôle de la terre. Les poulpes n’ont pas de parties dures autres que leur bec. Alors pendant qu’ils pouvez se déplacer sur terre, sans os pour les soutenir contre la gravité, ils ont vraiment du mal.

Ils ont également des branchies qui ont besoin d’eau pour passer au-dessus d’eux pour respirer. Étrangement, ils peuvent aussi «respirer» en utilisant leur peau. Au repos, environ 40% de leur oxygène provient de l’eau passant sur leur peau plutôt que sur leurs branchies. Le problème est que cela ne fonctionne que lorsque la peau est humide.

Lire la suite: La seiche intelligente montre une maîtrise de soi avancée, comme les chimpanzés et les corbeaux

Mais comme ils vivent dans l’eau et que les poulpes ont une flottabilité neutre (ils ne flottent ni ne coulent), la gravité est en grande partie hors de propos. Cela signifie qu’ils feraient plutôt bien dans l’espace où il n’y a pas de gravité – en supposant qu’ils pourraient emporter de l’eau avec eux.

En bref, les poulpes sont des animaux très intelligents et l’une des créatures les plus intelligentes de l’océan. Mais leur courte durée de vie et leurs vulnérabilités sur terre sont de sérieux handicaps lorsqu’il s’agit de conquérir le monde.

The Conversation, pour sa part, accueille tous les nouveaux seigneurs des céphalopodes

Cet article est republié à partir de La conversation sous une licence Creative Commons. Lis le article original.

Suivez toutes les questions et débats d’Expert Voices – et participez à la discussion – sur Facebook et Twitter. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les vues de l’éditeur.