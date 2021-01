Le guide du défi Mean Girls Bitlife

Le nouveau Bitlife le défi vient de tomber, et il s’appelle The Mean Girls; voici tout ce que vous devez savoir pour le compléter.

Règles du défi Bitlife The Mean Girls

Ce défi n’est pas un défi régulier, c’est un défi cool. C’est, comme, tellement aller chercher!

Voici les règles du Défi Mean Girls; par la suite, nous vous expliquerons comment compléter chacun d’eux.

Être une femme

Rejoignez la clique Mean Girls

Lancer des rumeurs sur plus de 10 amis

Transformez plus de 10 amis en ennemis

Insulter plus de 10 camarades de classe

Comment relever le défi Mean Girls dans Bitlife

Pour surmonter le défi Mean Girls, vous devrez commencer par créer un personnage féminin; ce n’est pas difficile à faire car vous avez la possibilité de le faire lors de la création du personnage.

Après cela, vous devrez alors vieillir votre personnage jusqu’à l’âge scolaire; une fois à l’âge approprié, localisez l’onglet école, puis trouvez des cliques. Cliquez sur l’onglet, puis trouvez la clique Mean Girls, mais vous devrez avoir une apparence élevée avant de pouvoir la rejoindre. Pour cette raison, nous recommandons au moins 65 à 100% pour être du bon côté.

Ensuite, vous devrez lancer des rumeurs sur plus de 10 amis; vous pouvez le faire en allant dans les relations et en trouvant et en cliquant sur l’un de vos amis. Une fois que vous avez trouvé votre ami, faites défiler tout en bas et vous trouverez l’onglet rumeur. Lorsque vous avez atteint cet objectif, vous devrez ensuite transformer 10+ en ennemis. Celui-ci est également simple comme si vous lanciez des rumeurs; il y a de fortes chances que vos amis se transforment en ennemis très rapidement.

Cependant, pour les faire devenir des ennemis encore plus rapidement, vous devrez être horrible avec eux, comme les insulter, faire des farces, etc. Continuez et ils finiront par vous détester suffisamment pour être votre ennemi; vous pouvez également trouver toutes ces options sous l’onglet de votre ami dans les relations.

En parlant d’insulter les gens, pour le dernier objectif du défi, vous devrez insulter plus de 10 camarades de classe. Cela dit, pour insulter 10 de vos camarades de classe, vous devrez retrouver l’onglet école, puis l’onglet classe en dessous. Ensuite, vous verrez une liste de tous vos camarades de classe, cliquez sur l’un d’entre eux et vous trouverez l’option d’insulte ci-dessous.

