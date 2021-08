Scarlett Johansson rejoint le nouveau Wes Anderson avec Margot Robbie

Scarlett Johansson Il vient de traverser des semaines difficiles pour son procès contre Disney, après avoir dénoncé qu’il y avait eu rupture de son contrat lors de sa sortie Veuve noire dans le service de streaming Disney +, ce qui n’a pas été convenu. Cependant, vous pouvez sourire à ces heures, car Il vient de confirmer son nouveau projet et ce ne sera ni plus ni moins que dans le prochain Wes Anderson, avec Margot Robbie et Tom Hanks.

Le film solo de Natasha Romanoff était le dernier de l’actrice dans l’univers cinématographique Marvel, il ne maintient donc plus de contrat avec la franchise. Bien que l’on sache qu’en compagnie de Mickey Mouse il participera au film Tower of Terror, les choses n’ont pas bien tourné après l’échange de mots pour la plainte.

D’après ce qui a été communiqué par Le journaliste hollywoodien, Scarlett Johansson est le dernier grand nom à rejoindre le nouveau projet de Wes Anderson, qui déjà est en production en Espagne. Ce ne sera pas la seule fois qu’ils collaboreront ensemble, puisque dans le passé l’interprète a prêté sa voix pour l’un des canidés de L’île aux chiens, le plus récent long métrage du cinéaste.

Pour le moment, des détails tels que l’intrigue et sa date de sortie restent un mystère, mais THR s’assure que le plan est de terminer le tournage en septembre, juste à temps pour la première de La dépêche française, un film qui devait arriver l’année dernière mais a été reporté à 2021. Ce sera une nouvelle occasion de Scarlett en dehors du MCU pour tenter un rôle aux Oscars, après avoir failli l’obtenir en 2020 pour Marriage Story et Jojo Rabbit.







Ce que nous savons, c’est que son casting sera composé de Tilda Swinton, Bill Murray et Adrien Brody, trois interprètes fétiches du réalisateur. Aussi, il y a quelques jours, il a été confirmé que Margot Robbie Oui Tom Hanks ils feront aussi partie du film, donc Cette nouveauté de rejoindre Johansson avec l’actrice Harley Quinn a suscité l’effusion des fans, qui ont laissé des mèmes sur Twitter.

+ Des mèmes dans les réseaux pour voir Scarlett Johansson et Margot Robbie ensemble dans un film