Instagram a également des autocollants animés pour ajouter du plaisir à vos messages directs.

Progressivement et sans faire beaucoup de bruit, Instagram ajoute des fonctions qui améliorent l’expérience de ses utilisateurs. Après avoir appris comment regarder des vidéos avec des amis tout en passant des appels vidéo, dans cet article, nous verrons comment vous pouvez envoyer des messages avec des effets animés sur Instagram, une autre des fonctions récemment intégrées au réseau social.

En plus des émojis, des images, des notes audio et des GIF, vous pouvez ajouter une touche de plaisir à vos conversations privées partager ces illustrations animées. Son utilisation est extrêmement simple, comme nous le verrons ci-dessous.

Comment envoyer des messages avec des effets animés sur Instagram

Comme l’explique Instagram sur son blog, le but de l’introduction de ces effets animés est ajoutez de la créativité à vos messages privés sur la plateforme sociale. Cet outil a commencé avec un très petit nombre d’effets animés, mais Instagram progressivement ajouter plus d’options.

Il n’y a pas grand-chose à étudier dans le fonctionnement de ces effets, car en seulement deux étapes, vous pouvez les partager directement dans la conversation. Sans plus tarder, voyons comment vous pouvez envoyer des messages avec des effets animés sur Instagram:

Ouvrez Instagram et cliquez sur le bouton cerf-volant dans le coin supérieur droit. Entrez dans la conversation privée où vous souhaitez partager les effets animés. Ouvrez le clavier et saisissez du texte pour activer le bouton des effets animés, qui remplacera le bouton de la caméra à gauche de la barre de texte. Une autre option plus simple consiste à cliquer directement sur le bouton des autocollants dans le coin inférieur droit. Faites glisser votre doigt vers le bas pour voir tous les autocollants animés disponibles sur Instagram. Tu n’as qu’à appuyez sur celui que vous souhaitez partager pour l’ajouter directement à la conversation.

Comme on peut le voir, la variété des effets animés n’est pas très large actuellement sur Instagram, bien que a grandi ces derniers mois et devrait continuer de le faire à l’avenir.

Sans aucun doute, il est apprécié qu’Instagram offrir de nouvelles options de communication aux utilisateurs dans les messages privés, et plus encore avec quelque chose d’aussi populaire que les effets animés, déjà présents sur des plateformes telles que Telegram et WhatsApp.

