Curious Expedition 2 publie sa version complète sur Steam en 2021

Curieuse expédition 2 est un titre d’expédition roguelike unique qui a été publié dans Vapeur Accès anticipé pendant un certain temps. Maintenant, après quelques révisions et commentaires réussis, le titre envisage une sortie complète au début de 2021 pour que les fans puissent voir la version finale. Cela a été un processus long et changeant alors que les joueurs entrent dans un 1889 repensé.

Les joueurs incarnent un explorateur intrépide qui rassemble un équipage puis explore un vaste monde. Profitez de la bande dessinée franco-belge classique unique en explorant une aventure unique qui change à chaque partie. Tout change à mesure que vous recrutez différents personnages au fur et à mesure que l’expérience évolue.

Dans Curieuse expédition 2, les joueurs explorent l’aventure qui suit la première simulation d’expédition du XIXe siècle. Rejoignez cette expédition unique alors que vous partez pour une exploration légendaire dans des terres sans précédent. Voyagez dans des régions inexplorées et gagnez en renommée, en science et en trésors du monde entier.

Ce jeu mélange l’exploration du monde avec des qualités roguelike. Gérez les ressources, trouvez les membres du groupe et essayez de gérer leur folie alors que vous trouvez la gloire à travers le monde. Le jeu original suivait un concept similaire, mais la suite se déroule plus facilement et ouvre aux joueurs un plus large éventail d’options et de possibilités.

Explorez un ensemble mystérieux d’îles qui ont commencé à apparaître et à disparaître de l’Atlantique. En tant que membre du grand club des explorateurs, vous devez vous rendre sur l’île et ramener le trésor à montrer à l’Exposition universelle de 1889 à Paris.

Voyagez à travers le monde généré de manière procédurale dans un large éventail de biomes tout en explorant une histoire générée de manière procédurale. Vos personnages formeront des relations, changeront leur loyauté, exploreront la maladie mentale et réagiront aux environnements en évolution.

Explorez des mécanismes de combat nouveaux et révisés tout au long de la campagne épique. Relevez des défis en ligne, équipez une grande variété d’objets en explorant plusieurs types d’expédition.

Explorez des lieux mystérieux, pillez des sanctuaires, marchandez avec des taupes et pillez des navires pirates fantômes. Outre les opportunités de jeu, ce titre est présenté dans des graphismes 4k natifs, des styles de bandes dessinées et encore plus de détails. Vivez une aventure unique dans un monde magique.

Ce titre est idéal pour les joueurs de tous âges. Explorez, survivez et devenez célèbre pour découvrir le monde qui vous entoure et ramener à la maison la véritable aventure de l’exploration.

Curieuse expédition 2 est disponible sur Steam Early Access dès maintenant, mais sortira entièrement en 2021. Le jeu a un statut positif sur Steam en ce moment et est populaire parmi sa communauté passionnée de 2D.