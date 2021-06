Le film LEGO Batman : le réalisateur dit que la suite n’aura pas lieu

Chris McKay, réalisateur du film d’animation acclamé de 2017 « The LEGO Batman Movie », a confirmé que sa suite tant attendue n’aura pas lieu en raison de problèmes de droits d’auteur. Le spin-off du tout aussi acclamé « The LEGO Movie » a été salué depuis sa première comme une véritable lettre d’amour au héros de Gotham City, utilisant des éléments assortis de sa vaste galerie de méchants.

Grâce à son parfait équilibre entre « film familial » et « comédie acide », « The LEGO Batman Movie » a réussi à engranger 312 millions de dollars au box-office international, cependant, après la séparation entre LEGO et Warner Bros en 2019, les blocs de la construction deviendrait le domaine d’Universal Pictures.

Ce scénario est flatteur pour LEGO en raison du grand nombre de franchises qu’Universal possède dans ses domaines. Cependant, il est à noter que Warner Bros détient les droits sur chacun des personnages créés dans l’univers DC Comics, ce qui compliquerait la réalisation d’une suite.

Dans une récente interview avec Collider, Chris McKay a discuté de la direction dans laquelle se serait dirigée la nouvelle aventure de Batman, exprimant sa déception face au sort incertain du projet tout en révélant des détails très prometteurs du script qu’il a co-créé avec Dan Harmon, créateur de « Rick et Morty » et Michael Waldron, scénariste en chef de la série Disney + « Loki ».

« Dan (Harmon) et (Michael) Waldron ont fait une première ébauche du script qui était vraiment cool. C’était vraiment épique, tant pour l’action que pour l’histoire. La structure était ‘Godfather Part 2’, une histoire sur la relation de Batman avec la Justice League (et Superman) maintenant et dans leurs années de formation », a commenté le cinéaste.

Cependant, McKay note que Warner Bros n’était pas tout à fait intéressé à présenter une histoire LEGO Batman avec plus d’intentions plutôt que de simplement inonder l’écran avec plus de personnages de la franchise DC. « Le studio doutait que LEGO Batman soit un vrai film de Batman, alors ils nous ont gardés en attente. » fait remarquer.

McKay dit que des films ultérieurs comme « Into The Spider-Verse » ont prouvé que la position de Warner Bros. était fausse. « J’aurais quadruplé pour en faire un vrai film de Justice League, avec beaucoup de blagues, de camées, de lignes d’histoires, de références, etc. Cela aurait été un film très dense, aussi humainement possible », a conclu le cinéaste.