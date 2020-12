Seth Rogen était à l’origine censé jouer le rôle de Jonah Hill dans «  Superbad  »

Super mal est l’un des films les plus drôles de 2007. Avec Jonah Hill, Michael Cera, Seth Rogen et Bill Hader, le film raconte une histoire tragique de passage à l’âge adulte de deux lycéens maladroits.

Jonah Hill a reçu des éloges importants pour son rôle de Seth dans le film, mais il n’a jamais été censé le jouer. Rogen était en fait censé jouer dans le film, jouant une version plus jeune de lui-même.

‘Superbad’ est basé sur la vie de Seth Rogen et de son ami

Seth Rogen (à gauche) et le producteur Judd Apatow arrivent à la première de «Superbad» de Sony Pictures | Michael Buckner / Getty Images

CONNEXES: Daniel Alfredo Burleson est-il le nouveau McLovin de «Superbad»?

Super mal est connu pour son humour décalé et ses scènes scandaleuses, mais il est en fait basé sur des expériences de la vie réelle. Rogen a écrit le scénario pendant qu’il était au lycée.

«Moi et Evan Goldberg, mon ami et partenaire à ce jour, avons commencé à écrire Super mal quand nous étions au lycée, nous étions en huitième, essentiellement », a déclaré Rogen à GQ. «Et il a incorporé beaucoup de nos histoires réelles de lycée. Et à l’origine, les noms des personnages sont Seth et Evan, après moi et Evan.

Seth Rogen était initialement censé jouer le rôle de Jonah Hill dans « Superbad »

Rogen était initialement censé jouer le rôle de Seth dans Super mal, mais il était trop vieux pour que cela ait l’air authentique.

«À l’origine, j’allais jouer Seth et nous embaucherions un autre acteur pour jouer Evan… Mais en gros, il nous a fallu tellement de temps pour faire tourner le film que j’ai vieilli essentiellement. Et nous avions environ 24 ans au moment où nous tournions le film, et je ne pouvais plus jouer un jeune de 18 ans de manière convaincante.

Après avoir réalisé la situation, il a décidé de jouer le rôle de flic et a permis à Hill de jouer le rôle de Seth à la place.

«J’ai donc joué ce flic qui était toujours dans le scénario, et j’ai joué de manière beaucoup plus convaincante un gars dans la vingtaine qui était un flic vraiment irresponsable qu’un gars qui était à la fin de l’adolescence sur le point d’entrer à l’université. Et donc Jonah Hill a joué le rôle que j’allais jouer à l’origine, avec un bien meilleur effet que je n’aurais jamais pu le jouer.

Michael Cera n’a rien à voir avec son personnage « Superbad » dans la vraie vie

Michael Cera donne également une belle performance dans Super mal, et il n’a apparemment rien à voir avec son personnage dans la vraie vie.

« Michael Cera a joué Evan », a déclaré Rogen. «C’est drôle parce que Michael Cera ne ressemble vraiment pas à Evan dans la vraie vie. Mais il était parfait et il est juste un génie et il vraiment – dans le scénario, c’était un peu comme un homme hétéro et un gars drôle, mais il a rendu l’homme hétéro aussi drôle que le gars drôle, ce que j’ai vraiment grandi pour s’émerveiller au fil des ans.

Jonah Hill n’était jamais censé être dans ‘Superbad’

Hill est l’une des stars hors concours du film. Son humour impassible et son apparence maladroite en font un favori des fans. Il a été amené à jouer dans Super mal à cause de sa relation antérieure avec Rogen, mais il n’était jamais censé obtenir le rôle.

«Nous avons trouvé Jonah parce que nous – il est à l’origine Vierge de 40 ans et c’était une scène que j’avais écrite », a déclaré Rogen.

Rogen est tombé sur Hill dans un cinéma peu de temps après, et Hill lui a dit qu’il auditionnerait pour un rôle dans La Vierge de 40 ans. Après une audition réussie, Hill a rejoint le casting et était en tête pour son rôle dans En cloque.

Sur l’ensemble de En cloque, Hill a continué d’essayer de convaincre Rogen qu’il était apte pour le rôle de Seth dans Super mal, mais Rogen pensait qu’il était trop vieux. Cependant, après une audition impromptue dans leur bande-annonce, Hill a obtenu le rôle.

«C’était tellement drôle, nous nous sommes dit: ‘Oh, nous avions tort, il peut totalement le faire, très bien. Et puis nous l’avons mis dans le film.