Corsair K70 RGB Pro dans le TEST : clavier de jeu puissant sans avoir besoin de changer

Après corsaire Début 2019 avec le K70 RVB MK.2 a lancé la nouvelle édition du K70, il est maintenant temps pour une autre mise à jour du populaire Série K70 sous la forme de K70 RVB Pro. À première vue, il n’y a pas de changements majeurs à voir, mais le fabricant américain a revu le clavier de jeu à divers endroits et a ainsi fait entrer le K70 le plus doucement possible dans l’année 2022.

Spécifications du Corsair K70 RGB Pro:

maquette : Corsair K70 RVB Pro

: Corsair K70 RVB Pro commutateurs : Dans la région DACH pour le lancement de Cherry MX Red & Cherry MX Speed

: Dans la région DACH pour le lancement de Cherry MX Red & Cherry MX Speed Poids : 1.15kg sans repose-paume

: 1.15kg sans repose-paume porte-clés : Keycaps PBT double shot, 1,5 mm d’épaisseur

: Keycaps PBT double shot, 1,5 mm d’épaisseur lien : USB 3.0 Type-A

: USB 3.0 Type-A Fréquence d’échantillonnage USB : hyperpolling jusqu’à 8 000 Hz

: hyperpolling jusqu’à 8 000 Hz analyse de clé : 4 000Hz

: 4 000Hz stockage à bord : 8 Mo

: 8 Mo Prix ​​de vente conseillé: 189,99 – 199,99 euros

Changements prudents aux bons endroits

Presque rien n’a changé dans la structure de base. Les acheteurs obtiennent un clavier très stable basé sur un plaque en aluminium anodisé et brosséqui est principalement pour le poids décent (sans repose-poignets) de 1,15 kg responsable de. En fait, le K70 RGB Pro est un peu plus léger (1,25 kg) en comparaison directe avec son petit frère le MK.2. Bien sûr, les quelques grammes ne font pas de différence.

Grâce au nouveau câble USB-C, le K70 RGB Pro est nettement plus fin. © 45secondes.fr

Le clavier de jeu est également antidérapant sur une grande variété de surfaces. Les grands pieds en caoutchouc sur le dessous offrent un soutien plus que suffisant. Pour régler la hauteur du pourtour, vous pouvez déplier deux supports en plastique rabattables latéralement à deux hauteurs différentes. Tout comme le MK.2, il y a aussi des conduits de câbles en forme de X sur la face inférieure, dans lesquels vous pouvez ranger vos câbles proprement ou les acheminer beaucoup mieux.

Le repose-poignets du K70 RGB MK.2 était pour nous une des critiques. Avec le K70 RGB Pro, Corsair y a apporté quelques modifications. Dans l’ensemble, l’édition fonctionne Surface douce au toucher maintenant un peu plus épais et donc plus stable et de meilleure qualité. Les petites pattes de retenue, avec lesquelles le repose-poignet est relié magnétiquement au clavier, ne sont plus en plastique, mais en caoutchouc plus souple et ne peuvent donc plus casser.

Le repose-poignets est une solide amélioration par rapport au K70 RGB MK.2. © 45secondes.fr

Clavier de jeu mobile grâce au câble USB-C détachable

Une grande différence par rapport au Corsair K70 RGB MK.2 concerne le câble de connexion USB. Pour le K70 RGB Pro, le constructeur a opté pour un câble USB-C détachable décidé. C’est 1,82 mètres de long, recouvert de tissu et a un diamètre assez petit, ce qui le rend très flexible. Cependant, Corsair a le supplément pour cela Connecteur d’intercommunication USB rationalisé pour la souris ou le casque – pour l’un ou l’autre peu importe, nous pensons que c’est dommage.

L’avantage est que le K70 RGB Pro assure une installation très ordonnée et « propre » sur votre bureau grâce au câble détachable et assez fin et convient aux joueurs qui apprécient avant tout un lieu de travail mobile.

Le K70 RGB Pro est livré avec un câble USB-C détachable. © 45secondes.fr

Pour ma part, j’aimerais le port USB supplémentaire sur mon celui qui est utilisé depuis un certain temps Corsaire K100 RVB au moins ne le manquez pas. Au quotidien, il est extrêmement pratique de connecter rapidement les périphériques ou une clé USB. Cependant, Corsair poursuit un objectif différent avec le K70 RGB Pro et cible le clavier sur les joueurs ambitieux qui n’ont besoin que de fonctionnalités qui les prennent en charge lors du jeu.

Pour cette raison, à côté du connecteur USB se trouve le soi-disant Changement de tournoiqui est un commutateur de tournoi qui désactive les macros, modifie le rétroéclairage en une couleur statique pour éviter toute distraction et désactive la prise en charge des profils, par exemple.

K70 RGB Pro : Technologie pour les professionnels

Loin du comptoir du tournoi, les joueurs peuvent également s’attendre à la technologie la plus moderne que les claviers de jeu peuvent actuellement installer. Nous parlons de la Technologie Corsair Axone avec un taux d’interrogation (taux d’échantillonnage) de 8 000 Hz rapide, une alimentation de balayage des touches de 4 000 Hz et un roulement complet des touches N (NKRO) ainsi qu’un anti-ghosting à 100 % pour garantir que chaque frappe est vraiment correctement enregistrée.

Entre-temps, cependant, la technologie a tellement progressé que vous ne remarquerez plus aucune différence avec un taux d’échantillonnage de ces dimensions. Mais on ne peut pas nier que les professionnels, pour qui chaque centième de seconde peut décider entre succès et défaite, n’enregistrent pas la nécessaire différence.

Une différence entre le aussi très rapide Razer Huntsman V2 ainsi que le K70 RGB Pro, nous ne pouvons pas le déterminer même avec la meilleure volonté du monde. Ici, nous aurions à recourir à des instruments de mesure coûteux.

K70 RGB Pro : juste pas de pression !

Ces keycaps sont installés: Un problème presque plus important, qui a également connu des améliorations majeures ces dernières années, est la durabilité des touches. Comme de nombreux autres fabricants, Corsair s’appuie sur les capuchons de touches Doubleshot PBT, qui garantissent une plus grande durabilité et moins d’usure. D’après l’expérience et quelques tests à long terme avec de tels capuchons, nous pouvons vous assurer que vous vous amuserez beaucoup avec eux. Jusqu’à présent, nous n’avons pas pu déterminer d’usure sur le lettrage.

De plus, les touches individuelles, en particulier la barre d’espace, sont légèrement rugueuses sur le K70 RGB Pro, c’est pourquoi vous avez une bien meilleure prise en main, même avec les mains moites.

Les touches et les commutateurs sont de haute qualité et sont assez impressionnants. © 45secondes.fr

Commutateurs Cherry MX: Sous les keycaps se trouvent des switchs mécaniques Cherry MX, qui ont fait leurs preuves par le passé et qui font également du bon boulot sur le K70 RGB Pro. Les commutateurs Cherry MX Red et Cherry MX Speed ​​​​sont disponibles pour le lancement du nouveau clavier de jeu en Allemagne, en Autriche et en Suisse.

Ces derniers ont un chemin de déclenchement plus court afin que vos commandes soient transmises encore plus rapidement. Les deux variantes sont des commutateurs linéaires. Ainsi, vous n’entendez ni ne sentez lorsque le bouton est enregistré. Cela rend les deux commutateurs particulièrement populaires auprès des joueurs. Enfin, les commutateurs répondent plus rapidement tout en nécessitant moins de force pour appuyer longuement sur un bouton. Nous avons opté pour des interrupteurs rouges pour notre échantillon de test.

Bien sûr, iCUE ne devrait pas manquer

Comme son nom l’indique sans équivoque, le dernier modèle K70 prend en charge l’éclairage RVB. Chaque touche peut être éclairée dans une couleur (et un effet) de votre choix. Fondamentalement, vous avez des possibilités infinies pour éclairer votre clavier.

Pour cela, vous devez vous inscrire à l’avance Le logiciel iCUE de Corsair Télécharger. Cela vous donne jusqu’à 20 niveaux d’éclairagequi invitent à l’expérimentation.

Afin d’élargir encore la gamme d’options, la mémoire interne peut être utilisée jusqu’à 50 profils investir. Ici, vous pouvez facilement enregistrer vos profils d’éclairage ou macros enregistrées.