Un nouveau panneau solaire en silicium et pérovskite atteint un rendement de 29,15%, un record dans sa catégorie

Lors de la fabrication de cellules pour obtenir des panneaux solaires, le silicium a été le matériau par excellence pour capter l’énergie photovoltaïque. Cependant, il a ses limites en termes de capacité. C’est pourquoi de nouvelles alternatives et technologies ont commencé à émerger pour améliorer l’efficacité des panneaux solaires. Parmi tous, l’un des plus remarquables est la combinaison de silicium et de pérovskite, un curieux minéral qui promet beaucoup dans ce secteur.





Ce qui est certain, c’est que l’utilisation de la pérovskite n’a rien de nouveauexiste depuis près d’une décennie lorsqu’il s’agit de créer des panneaux solaires plus efficaces. En combinaison avec le silicium, son efficacité s’est progressivement améliorée. Par exemple, en 2015, il a été réalisé qu’il avait une efficacité de 13,7%. Maintenant, cinq ans plus tard, il a déjà doublé ce chiffre et vise une efficacité de 29,15%.

Silicium + Pérovskite = 29,15%

Dans une nouvelle étude collectée par SciTechDaily, une équipe de chercheurs de Helmholtz-Zentrum Berlin a atteint une efficacité de 29,15% dans un panneau solaire constitué de silicium et de pérovskite. Ils sont restés très proches de la limite théorique pouvant être atteinte de 33% d’efficacité.

La combinaison des deux minéraux les rend plus efficaces que séparément. Ceci est dû au fait chacun absorbe des ondes lumineuses de différentes longueurs. Alors que le silicium est idéal pour le spectre rouge et infrarouge, la pérovskite absorbe les ondes vertes, bleues et ultraviolettes.

Jusqu’à présent, les tests ont été effectués en un petit panneau solaire de seulement 1 centimètre carré, bien qu’ils indiquent qu’il est relativement facile d’extrapoler à des tailles plus grandes. Ici, comme toujours, il faudrait voir en pratique quels sont les coûts de production de masse et sa faisabilité.

Ce 29,15% établit un record d’efficacité dans sa catégorieà. Autrement dit, dans la combinaison de pérovskite et de silicium. Cela ne veut pas dire que c’est le panneau solaire le plus efficace au monde.

Au cours de ces derniers mois, nous avons en fait vu des des technologies qui améliorent considérablement l’efficacité avec des combinaisons de matériaux et des méthodes ingénieuses. Par exemple, avec une combinaison de 6 matériaux et de lumière concentrée, 47,1% sont obtenus. Un autre modifie sa forme pour être sphérique et améliorer l’absorption. Il y a ceux qui les font même transpirer pour qu’ils se réfèrent et ne réduisent pas leur efficacité. Bien que le pourcentage le plus élevé soit de 85% combinant à la fois les rayons et leur chaleur.

Via | SciTechDaily