Josh Brolin décompose le désastre qui a été Jonah Hex

Jonas Hex était probablement l’un des projets les plus mémorables Josh Brolin a été po Tout le monde sait qu’il détestait être dans le film. En raison de différents incidents, tels que des retards de production, des réécritures de scripts et des reprises tournées par Francis Lawrence, le coût de production était tout simplement trop élevé et n’a rapporté qu’environ 11 millions de dollars dans le monde.





Pour Brolin, Jonas Hex était une énorme déception. Il pense que cela n’a pas été un succès créatif, ce qui a également entraîné des résultats décevants au box-office. Il a dit à Variety,

« Il [Jonah Hex] n’a pas réussi sur le plan créatif ou financier. Je veux dire, tout le monde sait ce que je ressens à propos de « Jonah Hex ». Mais la chose la plus importante avec « Jonah Hex » est de se précipiter pour embaucher quelqu’un. Je me souviens de Jeff Robinov, avec qui je suis toujours proche, qui dirigeait Warner Brothers à l’époque, et il était comme, écoutez, vous devez trouver un réalisateur dans les deux prochaines semaines, sinon nous devons pouvoir cette chose. »

Brolin admet également que Hayward n’avait pas les connaissances nécessaires pour fabriquer Jonas Hex. Il ajouta,

« Et puis vous rencontrez quelqu’un qui a beaucoup de connaissances, Jimmy Hayward, et je me souviens que ça n’allait pas. J’ai adoré qu’il soit excité, mais il n’avait tout simplement pas l’expérience et il ne l’a pas traité comme j’imaginerais que quelqu’un voudrait le traiter – retourner chez lui à la fin de sa journée et regarder tonal inspirations et films Scorsese ou ceci ou cela. Il ferait la fête à la place.

Il détaille que les membres de la distribution étaient les mieux adaptés à leurs rôles. Il a en outre ajouté que c’était lui qui avait amené Megan Fox au projet. Il pensait également qu’elle était la meilleure actrice pour incarner Lilah Black. Il a dit,

« Et non pas que j’avais une tonne d’attraction à l’époque, mais j’ai amené Megan [Fox,] qui je pensais était parfait pour ce rôle. Peut-être pas la meilleure actrice à ce moment-là, mais pour ce type de parodie, oubliez ça. Elle, à ce moment-là ? Tu ne pouvais pas faire mieux que ça. Et [Michael] Fassbender ? Un de nos meilleurs acteurs, qui avait fait « Shame » et « Hunger », vous vous moquez de moi ? Malkovich, qui venait de se faire arnaquer par Bernie Madoff, et nous lui demandons de le faire pour le tiers de son prix.





Mauvaise prise de décision

Brolin pense qu’il doit encore à toutes les personnes impliquées dans le projet. En fin de compte, pour Brolin, l’erreur réside dans sa mauvaise décision. Il ajouta,