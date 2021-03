Critique: Spacebase Startopia (PS5) – Deep Space, Shallow Management Sim

Spacebase Startopia est un simulateur de gestion basé sur Startopia, sorti en 2001 sur PC. Tout comme dans l’original, vous êtes chargé d’une série de bases en forme de beignet que vous devrez transformer en endroits amusants pour que les extraterrestres puissent vivre, travailler et jouer. Chaque visiteur a un portefeuille rempli d’énergie dont vous aurez besoin pour les inciter à dépenser en les divertissant et en répondant à tous leurs besoins.

Il y a une histoire en cours sur les guerres entre différentes races extraterrestres et comment cela a décimé cette région de l’espace. Ces bases sont censées être vitales pour aider différentes espèces à se rassembler dans la paix et l’harmonie. C’est surtout la guff qui n’est pas particulièrement importante ou mémorable, mais le jeu contient beaucoup de blagues stupides de science-fiction et, bien que la plupart d’entre elles soient douloureusement ringardes, elles peuvent parfois vous faire sourire.

Il peut être assez difficile de faire en sorte que les jeux de simulation se sentent chez eux sur console – le grand nombre de menus et la nécessité de clics précis peuvent être difficiles à obtenir directement sur une manette. Bien que Spacebase Startopia ne parvienne pas à implémenter les contrôles les plus intuitifs, il existe heureusement un didacticiel, complet avec une IA sarcastique, qui fait un travail raisonnable en vous expliquant les bases et en vous montrant quelques raccourcis.

Votre base spatiale a trois ponts; une plate-forme secondaire qui est utilisée pour satisfaire les besoins de base, une plate-forme de divertissement où vos invités peuvent faire la fête, et une plate-forme bio pour faire pousser des plantes et vous fournir de nombreuses ressources précieuses. Vous pouvez également rechercher de nouveaux types de chambres qui inciteront vos invités à dépenser encore plus d’énergie, ainsi que des choses pratiques comme des usines et des postes de sécurité. Il est également important de garder un œil sur la pollution et la propreté, car vous pouvez rapidement vous retrouver avec une base remplie d’extraterrestres malades si vous ne faites pas attention.

Certaines des installations que vous construisez, comme la discothèque ou l’usine de recyclage, auront besoin de personnel pour les gérer. Heureusement, vos invités sont plus qu’heureux d’accepter un emploi avec vous en échange d’une petite quantité d’énergie et de l’utilisation gratuite des installations. Chaque travailleur potentiel n’a que deux paramètres pour vous permettre de juger de sa qualité; compétence et dévouement. De toute évidence, plus ces chiffres sont élevés, mieux c’est, mais il est difficile de dire à quel point ils font vraiment la différence, car rien n’indique qu’ils travaillent plus dur ou plus vite que leurs collègues moins nombreux.

Votre personnel doit encore faire des choses comme dormir et manger, de sorte qu’il s’éloigne occasionnellement pour répondre à ces besoins. Contrairement à d’autres jeux de simulation tels que Two Point Hospital, il ne semble pas y avoir de moyen de vérifier votre personnel et de lui retirer ses pauses si vous en avez besoin. Vous n’avez pas vraiment l’impression de les gérer ou d’avoir beaucoup de contrôle sur eux. Il est bon marché et facile de continuer à embaucher de plus en plus de personnel, mais il n’y a aucune mesure indiquant si vous êtes efficace ou si vous êtes en sur-effectif.

Une chose qui est vraiment rapide et facile à vérifier est de voir ce que vos visiteurs pensent de vos tentatives de créer une petite utopie extraterrestre. Vous pouvez rapidement parcourir un flux de médias sociaux extraterrestres pour voir ce qui est tendance et ce qui met les invités en colère. Ils votent également régulièrement pour savoir s’ils aiment ou non la base. Plus vos notes sont élevées, plus vous obtiendrez de visiteurs et plus la taille de leur portefeuille est grande.

La campagne principale n’est pas particulièrement longue; il n’y a que 10 missions et beaucoup d’entre elles se sentent un peu comme des extensions du tutoriel. Chaque mission vous offrira de nouveaux types de salles à débloquer et de nouvelles espèces extraterrestres à impressionner. Une fois que vous avez atteint quelques objectifs, qui servent principalement à présenter les nouvelles fonctionnalités que vous avez débloquées, vous serez rapidement déplacé vers une nouvelle station et un nouvel objectif.

Les éléments de simulation du jeu commencent à être assez répétitifs après un certain temps, ce qui n’est pas aidé par le fait que votre base a toujours la même forme et a exactement la même apparence. Bien qu’il y ait de nouveaux obstacles à surmonter dans chaque scénario, vous répéterez probablement la plupart des étapes que vous avez suivies lors de la mission précédente. Une grande partie de votre temps avec le jeu vous impliquera probablement d’attendre jusqu’à ce que vous ayez suffisamment de devises pour acheter une autre pièce ou déverrouiller le prochain objet de recherche, que vous devrez ensuite déverrouiller à nouveau lors de la prochaine mission.

Parfois, votre base sera infestée de vers spatiaux ou embarquée par des pirates, c’est à ce moment que vous devrez utiliser les drones et les mechs que vous avez construits pour les faire exploser. Cela aurait pu être utilisé pour injecter un peu plus de tension et d’excitation dans le jeu, mais cela finit par tomber un peu à plat. Tout ce que vous finirez par faire, c’est de diriger vos escouades vers l’endroit où se déroulent les combats et de les laisser ensuite.

Une fois que vous avez terminé la campagne, vous pouvez essayer le mode de jeu gratuit dans lequel vous pouvez jouer contre l’IA et définir les conditions de victoire, ainsi que des éléments tels que la taille de base et la durée du jeu. Il existe également un mode multijoueur en ligne auquel vous pouvez jouer jusqu’à quatre joueurs. Ici, vous pouvez soit jouer en coopération, soit faire de votre mieux pour détruire leur économie avant d’envoyer vos mechs pour les achever, comme le petit tyran diabolique de l’espace que vous êtes.