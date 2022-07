Alba : aura-t-elle une saison 2 sur Netflix ?

in

Netflix parie à nouveau sur les séries espagnoles avec la première de Lever du soleil. Mais, maintenant, les fans attendent sa deuxième saison. Est-il possible que cela se produise ? On vous dit !

©IMDBElena Rivera dans Alba

Les séries espagnoles sont un grand allié de Netflix. La plate-forme a trouvé un excellent contenu dans l’industrie espagnole après avoir vu comment Le vol d’argent il est devenu une rage mondiale après son arrivée dans le catalogue. Pour cette raison, le géant du streaming n’hésite pas à continuer à miser sur ce type de création et, comme si cela ne suffisait pas, il continue à remporter du succès. Tel est le cas de Lever du soleilla fiction récemment sortie dans le service à la demande qui fait sensation dans le monde entier.

Cette série met en vedette Elena Rivera, qui donne vie à Lever du soleil, une jeune femme victime d’un viol collectif, qui sert de point de départ à l’histoire. Eh bien, lors de son enquête pour découvrir qui étaient ses violeurs, il se rend compte non seulement qu’il les connaît et a partagé du temps avec eux, mais ouvre également les portes d’un monde plein de mafias. À son tour, il découvre qu’il existe d’autres victimes, qui pourraient être son seul salut.. (Spoiler synopsis).

Sans doutes, Lever du soleil Il a une prémisse engageante et controversée qui a captivé des milliers de personnes à travers le monde. Cette série espagnole, qui fonctionne comme une adaptation du feuilleton turc, Quelle faute est Fatmagul?, a su franchir les frontières pour ses grandes performances et son histoire grandiose. Cependant, la vérité est que la bande est plus courte que ne le souhaitaient les fans.

Lever du soleil Il a une saison de seulement 13 épisodes, donc ses téléspectateurs veulent déjà voir une suite. En tout cas, la réalité est que la bande n’est pas un original Netflixmais d’Atresplayer Premium, la chaîne dans laquelle la fiction est apparue pour la première fois en 2021. Autrement dit, ce serait l’entreprise qui devrait confirmer son retour, mais elle ne l’a pas encore fait puisque, en soi, son histoire a une fin. fermeture.

Cependant, il convient de noter que Netflix s’est avéré être une entreprise capable de relancer des productions qui semblaient fermées. En fait, certaines de ses séries les plus réussies sont celles qui ont été ramenées à la vie de cette manière. Pourtant, pour le moment, il semble peu probable que Lever du soleil avoir une deuxième saisonmais avec le géant du streaming rien n’est perdu.

