Les Simulateurs ont 20 ans : à quoi ressemblera la fête

La production créée par Damián Szifrón et mettant en vedette Martín Seefeld, Alejandro Fiore, Federico D’Elía et Diego Peretti a été créée le 21 mars 2002. Les fans rêvent toujours d’un film.

©IMDBLa série comptait 24 épisodes.

A la veille de ce qui sera la célébration du poids pour la télévision argentine, une annonce importante est attendue de la part de l’équipe de primordial. C’est que, ce lundi sera le 20e anniversaire de la première de Les simulateursla série créée par Damien Szifron qui est devenu l’un des plus appréciés des téléspectateurs du pays sud-américain. Pour cette raison, le top réalisera une spéciale dont le contenu est gardé dans le plus grand secret.

Protagonisée par Diego Peretti, Federico D’Elía, Alejandro Fiore et Martín Seefeld, racontait l’histoire d’un groupe de spécialistes vers qui les gens se tournaient pour obtenir de l’aide. À partir de là, des missions sont nées qui pouvaient aller de convaincre quelqu’un de quitter son mari, à inciter une personne à s’inscrire à une fausse émission de téléréalité au milieu de la jungle. La forme de paiement pourrait consister à la fois en argent et en prêt pour de futurs projets en tant qu’acteurs infiltrés dans d’autres opérations.

Les simulateurs Elle a duré deux saisons et a été diffusée pour la dernière fois le 5 janvier 2004. Depuis, toutes sortes de rumeurs ont circulé sur ce qui pourrait arriver avec cette série. Un film? Une autre saison ? Tout n’a abouti à rien et les fans ont dû se contenter de regarder les anciennes émissions sur Netflix encore et encore. Mais maintenant, main dans la main Paramount+ cela pourrait changer.

Il y a quelques jours, il s’est tenu à Buenos Aires, en Argentine, le premier forum Paramount+ où l’une des annonces les plus importantes était liée à Les simulateurs. Jusqu’à présent, rien n’a été dit à ce sujet, mais on sait que ce sera génial. consulté par spoilers, dès le signal ils ont assuré que les nouvelles informations seront publiées lundi et, bien qu’ils aient évité de donner des détails, tout indique que l’annonce sera lourde. Rêver ne coûte rien et les acteurs sont prêts si l’histoire est à la hauteur. Le film arrive ?

Ce qu’ils disent sur les réseaux à propos de The Simulators

Depuis @AsoSimulateurscompte fan de Les simulateurs Avec plus de 30 000 followers, ils ont passé le mot de la célébration : « Attention! Telefe prépare quelque chose pour le 20e anniversaire, annoncé récemment lors d’un événement à primordial« . Dans l’affichage, toutes sortes de théories ont été publiées. « Ne fais pas ça. Ne me donne pas d’espoir »publié avec un mème, @monopicateclatandis que @conesa_julian a téléchargé la photo populaire de « C’est comme ça qu’on fête à l’Obélisque ! ». Bien sûr, tout le monde n’est pas optimiste et d’autres aiment @eldelimpia ils suggèrent que « tout au plus passeront-ils un marathon ». Que penses-tu qu’il va se passer?

