Crier! Prend les cours de langue du lauréat du prix SXSW avec Mark Duplass et Natalie Morales

Cours de langue, le premier film de réalisateur de Natalie Morales qui a été un succès au South by Southwest (SXSW) cette année, a repris la distribution aux États-Unis. Après avoir été présenté en première mondiale au Festival du film de Berlin de cette année, le film a été projeté au SXSW le mois dernier où il a remporté un prix du public.

Constatant le succès de Cours de langue, Crier! Les studios ont repris les droits nord-américains du film. Le plan est maintenant de sortir le film dans d’autres cinémas et d’autres plates-formes plus tard cette année grâce à l’accord qui comprend également les droits numériques, VOD, de diffusion et de divertissement à domicile. On ne sait pas encore quand l’entreprise déploiera les plans de distribution de la fonctionnalité.

« Shout! A occupé une place spéciale dans mon cœur, il y a longtemps depuis leur sortie de mon premier spectacle, The Middleman. Que puis-je dire? Ils ont toujours eu un bon œil, et ils ont toujours soutenu le petit gars », A déclaré Morales dans un communiqué. « Je suis ravi que ce soit eux qui apporteront ce film sur la connexion à un public plus large à une époque où je pense que nous pourrions tous l’utiliser. »

Ajout de Jordan Fields, VP Acquisitions chez Shout! Studios: « Language Lessons est un portrait de l’amitié magistralement interprété, résolument conçu et profondément divertissant par Natalie et Mark. Cela vous laisse espérer qu’une véritable connexion humaine peut s’épanouir dans le monde peu sympathique des écrans. »

Cours de langue suit Adam (Mark Duplass), dont le mari le surprend avec un cadeau d’un an de cours d’espagnol par semaine. Mais quand la tragédie frappe, son professeur, Cariño (Natalie Morales), devient une bouée de sauvetage dont il ne savait pas qu’il avait besoin et les deux développent un lien émotionnel inattendu et compliqué. En plus de la réalisation et de la mise en vedette, l’exécutif de Morales a produit aux côtés de Duplass et Jay Duplass. Mel Eslyn a produit.

« Nous avons été tellement émus par la réponse à notre petit film, mais c’est la passion inébranlable et la stratégie innovante de Shout! Qui nous ont finalement convaincus », a déclaré Mark Duplass dans un communiqué. Dans un tweet de suivi, il a ajouté: « Maintenant, vous pouvez tous voir des COURS DE LANGUE plus tard cette année! »

«Je suis ravie de m’associer à nouveau avec Mark et Mel, conteurs et cinéastes emblématiques, sur ce film primé et très spécial», a également déclaré Julie Dansker, responsable des ventes de nouveaux contenus chez Shout. « Les performances de Mark et Natalie sont incroyables et nous sommes ravis de partager avec le public les débuts incroyablement impressionnants et rafraîchissants de Natalie. »

Cours de langue est le premier réalisateur de Morales, qui est apparu dans des émissions comme Mort pour moi et Plan B. Duplass, connu pour L’émission du matin et Salle 104, a écrit le scénario. La fonctionnalité comprend de la musique originale de Gaby Moreno. Tourné en secret pendant la pandémie, le film a été développé en utilisant une petite équipe de squelettes à Los Angeles et au Costa Rica.

Des films fantastiques sortent toujours de SXSW chaque année, et la tradition s’est poursuivie avec l’événement en ligne de 2021. Assurez-vous de faire attention à la sortie de Cours de langue pour voir ce que les personnes présentes au SXSW virtuel étaient si satisfaites. Cette nouvelle nous vient de Variety.

