La Couronne a montré la vraie relation de Philippe d’Édimbourg et d’Elizabeth II

Ce matin, via le site officiel et le château de Windsor, Sa Majesté la Reine a annoncé sa perte.mari bien-aimé», Philippe d’Édimbourg. Le duc, qui avait déjà 99 ans, souffrait de problèmes cardiaques depuis un certain temps et, en fait, à la fin du mois de février, il a été hospitalisé pendant plus de deux semaines.

C’était en 1947 lorsque le monarque anglais et Philippe d’Édimbourg ils ont dit « oui je le fais » à l’abbaye de Westminster devant 2 000 invités. Et, avec cette grande fête, un conte de fées devenu réalité a commencé.

Cependant, avec le prince consort et la reine Elizabeth, il est clair que la fin heureuse de manger des perdrix n’a pas et ne viendra jamais. Au cours de leurs 74 ans, leur mariage a été marqué par de nombreuses crises, pleines de grossièreté, de déloyauté, de jalousie et d’un conflit qui a duré jusqu’au dernier jour.

Isabel et Felipe en vedette dans The Crown. Photo: (IMDB)



Comme pour toute vraie histoire de la royauté britannique, c’était la série La Couronne, par Peter Morgan, le seul à avoir réussi à découvrir tous les secrets les plus cachés de cette relation. Mais, même si la reine Elizabeth est représentée comme la pauvre victime de cette bande, Philippe d’Édimbourg il n’a pas non plus vécu dans un monde de roses.

A travers ses époques et ses facettes différentes, La Couronne il a traversé la vie du duc, mais toujours au centre du conflit. Non seulement l’histoire de la vie tragique est exposée, avec une mère hospitalisée, la perte de sa sœur et le moment où elle a fui son pays comme un bébé, mais aussi les nombreuses infidélités de lui envers le monarque et la relation tendue avec sa première – né, le prince Charles.

Mais, la biographie des Windsors publiée sur Netflix, a également montré la colère éternelle avec laquelle il a vécu Philippe d’Édimbourg, qui a été généré par le fait d’être toujours dans l’ombre de sa femme. « Je ne suis qu’une amibe sanglante. Je suis le seul homme du pays à ne pas avoir le droit de donner son nom à ses enfants», Est-il venu pour assurer.