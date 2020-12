Le fils de Matthew McConaughey a une douce histoire derrière son nom

L’enfant aîné de Matthew McConaughey, Levi Alves McConaughey, est né en 2008. Voici la douce histoire derrière comment Le club des acheteurs de Dallas le fils de star a son prénom.

Matthew McConaughey décrit Levi comme « un bon copain »

Matthew McConaughey avec sa famille | Rick Kern / WireImage

Maintenant que Levi vieillit, McConaughey dit que son fils est en train de devenir «un bon copain» à lui. Lors d’un entretien avec Divertissement ce soir, il a parlé de sa relation avec son fils et de sa maturation au fil des ans.

«Levi est la personne la plus attentionnée que j’aie jamais rencontrée», déclare McConaughey. «Il est extrêmement prévenant, et un jeune homme très, très sensible et se soucie vraiment – un enfant vraiment attentionné. Et lui, comme moi, a un os très perfectionniste en lui.

McConaughey dit également que son fils a d’excellentes compétences en vente, en débat et en narration. «C’est un grand vendeur, c’est un grand débatteur, c’est un grand conteur, il devient un très bon conteur. Il est en train de devenir un bon copain à moi maintenant qu’il a 12 ans.

Comment le fils de Matthew McConaughey a obtenu son nom

McConaughey dit que son aîné est né à 18 h 22 le 7 juillet 2008. L’heure de la journée est importante pour lui parce que Matthieu 6:22 est son verset biblique préféré, qui dit: «L’œil est la lampe du corps. Si vos yeux sont en bonne santé, tout votre corps sera plein de lumière. «

McConaughey dit que ce verset lui a donné des «conseils spirituels» au fil des ans. Le verset signifie tellement pour lui qu’il a même chargé deux membres de la tribu Dogon de graver 6:22 dans la porte de sa chambre.

Selon McConaughey, Matthew s’appelle Levi dans certaines parties du monde. C’était une façon pour lui de transmettre une partie de son héritage à son enfant. Il a estimé que le nom de Levi était la solution parfaite puisqu’il était lié au nom de Matthew.

Camila Alves a été en travail pendant 3 jours

Camila Alves, la femme de McConaughey, dit qu’elle a travaillé pendant trois jours. Elle désirait fortement avoir un accouchement naturel, alors elle a fait de son mieux pour endurer la douleur aussi longtemps qu’elle le pouvait.

Lors d’un entretien avec Famille moderneSarah Hyland de la série Pièces de dame, Alves dit qu’au début, le bébé aurait l’air d’être sur le point de sortir, mais ensuite il retournait à l’intérieur. Elle dit que McConaughey était là avec elle à chaque étape du processus, jouant de la musique pour l’aider à se sentir à l’aise et à la garder motivée.

Finalement, le médecin a dit à Alves qu’elle devrait subir une césarienne d’urgence. Elle dit qu’elle a décidé de se rendre et de renoncer à son souhait d’un accouchement naturel. Elle dit qu’elle a réalisé que tout n’était pas sous son contrôle. Pour elle, ce qui compte le plus, c’est la santé et le bien-être de ses enfants.

