Creed III veut que Jonathan Majors combatte Michael B. Jordan sur le ring

Adonis Creed a peut-être trouvé son prochain adversaire. Apparemment, Pays de Lovecraft la star Jonathan Majors est en négociations avec MGM et Michael B. Jordan pour apparaître comme l’antagoniste dans la suite à venir Credo III. L’accord n’a pas encore été finalisé car les deux parties travaillent toujours sur la logistique de la programmation, car Majors a déjà d’autres projets en préparation. Le rapport vient de Deadline et ni MGM ni Jordan n’ont commenté la nouvelle.

Jonathan Majors sort du succès de la série à succès HBO Pays de Lovecraft, qui a été créée sur le câble l’année dernière. Il est également connu pour sa performance acclamée en 2019 Le dernier homme noir de San Francisco avec d’autres rôles dans État captif, Jungleland, et Spike Lee Da 5 sangs. L’acteur devrait également faire ses débuts dans l’univers cinématographique Marvel en tant que Kang the Conquerer dans la suite Ant-Man et la Guêpe : Quantumanie et peut ensuite être vu dans le prochain Western Plus ils tombent pour Netflix.

Il n’y a aucune information donnée sur le personnage dans lequel Majors jouera potentiellement Credo III, à part cela, il servira d’adversaire sur le ring pour Adonis Creed de Jordan. Nous savons également qu’Adonis se lancera dans ce combat sans les conseils de Rocky Balboa, car Jordan a confirmé que Sylvester Stallone ne serait pas de retour dans le rôle. Cela faisait suite à la publication par Stallone d’une vidéo sur Instagram annonçant apparemment sa retraite de Rocky.

« Je pense que Sly a fait savoir qu’il ne reviendrait pas pour celui-ci mais je pense, vous savez, son essence et son esprit … il y aura toujours un peu de Rocky dans Adonis », a déclaré Jordan. IGN en avril. « Mais c’est un Credo franchise, et nous voulons vraiment construire cette histoire et ce monde autour de lui pour aller de l’avant. Donc, c’est toujours du respect et toujours une tonne d’amour pour ce qu’il a construit, mais nous voulons vraiment faire avancer Adonis et la famille qu’il a créée. »

En plus de jouer le rôle principal, Jordan fera également ses débuts de réalisateur avec Credo III. Zach Baylin et Keenan Coogler ont écrit le script. Tessa Thompson et Phylicia Rashad devraient également revenir.

« Credo III, pour moi, c’est devenu plus personnel au fur et à mesure que je l’ai développé », Michael B. Jordan a déclaré dans une précédente interview avec BBC Radio 1. « Je pense que c’est une histoire sur le règlement de dettes. Et ça commence à ressembler à une suite et à une histoire d’origine, tout en un. Et c’est tout ce que je vais dire à ce sujet. Je veux explorer beaucoup de thèmes différents dans ce film, c’est personnel pour moi, mais je pense, très universel pour beaucoup de gens. »

Les fans peuvent s’attendre à voir Credo III lors de sa sortie le 23 novembre 2022. Pour ceux qui veulent en voir plus Rocheux, Sylvester Stallone sortira bientôt une nouvelle version du réalisateur de cette suite à succès. Stallone a également parlé de son désir de développer un nouveau Rocheux film avec une série télévisée prequel. Cette nouvelle nous vient de Deadline.

Sujets : Creed 3, Rocky