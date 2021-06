Qui est Andra Day ? Le chanteur sortirait avec Brad Pitt

Selon les rumeurs, Andra Day et Brad Pitt apprendraient à se connaître après qu’il a été rapporté qu’ils avaient été vus flirter et échanger des numéros aux Oscars de cette année.

Les choses s’améliorent pour Pitt, qui a obtenu la garde conjointe temporaire de ses six enfants la semaine dernière après un échange tendu devant le tribunal de la famille avec son ex-femme Angelina Jolie.

Pitt a également pu prendre du temps pour la romance, du moins selon des sources qui ont vu l’acteur de 57 ans discuter avec Andra Day – qui aurait même échangé des numéros de téléphone – aux Oscars.

Qui est Andra Day ?

La chanteuse devenue actrice Andra Day s’est régulièrement fait un nom dans l’industrie du cinéma et de la musique, et elle semble certainement être un bon piège pour Pitt.

Né à Edmunds, Washington le 30 décembre 1984, Day a 36 ans et est Capricorne. Elle a déménagé à San Diego avec sa famille à l’âge de trois ans.

Le vrai nom de Day est Cassandra Monique Batie, bien qu’elle utilise Andra Day comme nom de scène.

Le surnom a été inspiré par le surnom de Billie Holiday « Lady Day ».

Day considère Holiday comme l’une de ses plus grandes influences et a déjà repris sa musique. Et dans l’ultime hommage à son inspiration musicale, Day a été choisi comme Holiday dans le film de 2021, « The United States vs Billie Holiday », qui suit l’opération d’infiltration du Federal Bureau of Narcotics contre le chanteur de jazz.

Sa performance lui a valu le Golden Globe Award de la meilleure actrice dans un film dramatique, ainsi que des nominations pour le Golden Globe de la meilleure chanson originale pour « Tigress and Tweed » et l’Oscar de la meilleure actrice.

Day a également été nominé pour trois Grammy Awards et un Daytime Emmy.

Aux Grammy Awards 2016, le premier album de Day, « Cheers To The Fall », a été nominé pour le meilleur album R&B et son single « Rise Up » a été nominé pour la meilleure performance R&B.

Elle a également reçu une nomination la même année pour la meilleure chanson écrite pour les médias visuels pour « Stand Up for Something » de « Marshall », dans laquelle Day avait un petit rôle en tant que chanteur de boîte de nuit aux côtés de Chadwick Boseman. La chanson a été nominée pour la meilleure chanson originale aux Oscars en 2018.

Et la même année, Day a été nominée pour un Daytime Emmy Award pour sa performance en direct de « Rise Up » dans le talk-show de jour « The View ».

Day a été découvert par Stevie Wonder.

En 2010, l’épouse de Stevie Wonder, Kai Millard Morris, est tombée sur Day alors qu’elle se produisait dans un centre commercial. Millard Morris a été tellement impressionnée qu’elle a raconté à son mari ce qu’elle avait entendu.

Wonder a appelé Day peu de temps après et l’a présentée plus tard au producteur qui collaborerait avec elle sur son premier album.

« Ce fut l’une des expériences les plus excitantes, mais les plus inconfortables de ma vie, parce que je ne voulais tout simplement rien dire de mal », a déclaré Day. « Il m’a aussi demandé mon signe astrologique. Je lui ai dit que j’étais un Capricorne, et il m’a dit : ‘Oh non !’ Apparemment, nous sommes des gens déterminés.

Brad Pitt et Andra Day sortent-ils ensemble ?

On pense que Pitt, qui présentait aux Oscars de cette année, poursuivra Day, mais jusqu’à présent, les rumeurs n’ont pas été confirmées.

« Andra est sur le radar de Brad depuis un certain temps », a déclaré une source. «Ils flirtaient dans les coulisses et auraient échangé leurs numéros. Cela pourrait être juste professionnel, mais certains des amis de Brad ont parlé du couple formidable qu’ils formeraient.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les actualités et le divertissement. Suivre son Twitter pour plus.