Willow Smith rase tous ses cheveux sur scène

Willow Smith possède rasé tous ses cheveux sur scène dans un film de concert sur Facebook, après avoir terminé une performance de « Fouetter mes cheveux » en obtenant un buzzcut.

Forgeron, 20, a offert aux fans une performance de son nouvel album avec un concert virtuel sur Facebook Watch, posté sur la plateforme vendredi dernier.

Il semble avoir été enregistré il y a au moins plusieurs semaines, car Smith a depuis montré sa nouvelle coiffure sur Instagram – en un clin d’œil posant aux côtés de maman Jada Pinkett-Smith après l’avoir encouragée à emboîter le pas.

« Willow m’a fait le faire parce qu’il était temps de lâcher prise », a écrit sa mère.

Mais maintenant, nous voyons le moment exact où Smith a franchi le pas, ce qui s’est justement passé pendant qu’elle se produisait.

Crédit : Facebook/Willow Smith

Vers la fin du concert en ligne, Smith steps de retour de son micro et saisirs une guitare, avant de s’asseoir sur une chaise qui avait été montée sur scène par quelqu’un – qui également procéders pour sortir des tondeuses à cheveux.

Forgeron ensuite jouers le long de l’interprétation du groupe de ‘Whip My Hair’, s’asseyant légèrement comme elle has sa coiffure afro rasée.

Elle continue avec désinvoltures déchiqueter sur la guitare comme de gros morceaux de ses cheveux funell au sol, finissant par lever les yeux pour montrer sa nouvelle voir.

Plus tôt dans la vidéo, elle explique : « Ma chanson préférée dans le set en ce moment – juste à cause de ce que ça fait de chanter – devrait probablement être ‘Whip My Hair‘.«

Crédit : Facebook/Willow Smith

Nous voyons ensuite des séquences de répétition, alors que Smith poursuit: « Quand j’ai fait » Whip My Hair « , je ne savais pas vraiment que c’était une chose importante parce que j’exprimais juste ma joie, et je ne faisais que m’exprimer.

« Pendant tant d’années, j’ai juste en quelque sorte en spirale, et je n’ai pas vraiment compris cela et j’ai voulu m’en éloigner. Sans avoir cette compréhension, je repousse la chose même qui est qui je suis.

« Je veux promouvoir la positivité, je veux promouvoir l’expression, et j’ai l’impression que ‘Whip My Hair’ n’était qu’un énorme encouragement pour les gens à être eux-mêmes et à aider les autres à faire de même. »

Smith a ensuite déclaré: « Je pense à me raser la tête pendant la performance » Whip My Hair « . Ce sera la troisième fois de ma vie à me raser la tête.

« Je me rase toujours la tête à des moments monumentaux de ma vie où les choses changent vraiment et c’est certainement l’un de ces moments. »

Crédit : Instagram/Willow Smith

En mai, Smith a révélé qu’elle avait eu du mal lors du premier lancement de « Whip My Hair », car elle était si jeune lors de sa sortie.

Au cours d’un épisode de Table rouge, Smith a raconté à sa mère et à sa grand-mère comment elle s’était automutilée à l’époque, en disant : « [I] J’ai totalement perdu la raison pendant un moment là-bas. Je n’en parle jamais parce que c’était un moment si court et si étrange de ma vie, mais vous devez vous en sortir.