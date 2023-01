L’écart d’âge de Beyonce et Jay-Z inquiète les fans

Jay-Z et Beyoncé forment l’un des couples les plus puissants d’Hollywood, avec une valeur nette combinée de près de 2 milliards de dollars.

Leur relation a été alimentée par certaines de leurs œuvres les plus célèbres, notamment « Lemonade » de Beyoncé, et la reine Bey a été franche sur l’influence que Jay-Z a eue sur sa carrière.

Mais pour certains fans, leur relation ne va tout simplement pas bien. Notamment parce qu’à ses débuts, Beyoncé sortait à peine de l’adolescence, alors que Jay-Z avait la trentaine.

Et un clip refait surface d’une jeune Beyoncé jaillissant à propos de Jay-Z lors d’une remise de prix a relancé une conversation sur la question de savoir si elle aurait pu être soignée par le rappeur au début des années 2000.

L’écart d’âge de 12 ans entre Beyoncé et Jay-Z a semblé inapproprié à certains fans.

Le couple s’est rencontré en 2000 lorsque Beyoncé avait 19 ans et Jay-Z avait 31 ans et ont commencé à se fréquenter en 2001.

Les fans discutent de ce problème depuis des années, mais un clip récemment refait surface de Beyoncé aux Billboard Music Awards 2011 l’a remis au premier plan.

Le clip, tiré du discours d’acceptation de Beyoncé pour le premier Millennium Award annuel après sa performance de « Run the World (Girls) », montre la chanteuse jaillissant de son mari.

« J’aime certains Jay-Z », dit-elle avec effusion alors que le rappeur regarde depuis la foule.

Bien sûr, leur relation toucherait les rochers environ cinq ans plus tard lorsque Jay-Z a trompé Beyoncé avec une femme anonyme.

Cette affaire est devenue la base de l’album visuel « Lemonade » de Beyoncé en 2016, sur lequel elle a tristement identifié la femme comme étant seulement « Becky aux beaux cheveux ».

Compte tenu de la tournure des événements, le clip a frappé de nombreux fans comme un « drapeau rouge » pour leur relation, d’autant plus que Jay-Z réagit à peine à l’hommage.

« Ils ont dû quitter cette terre avant que nous sachions la vérité sur leur relation », a plaisanté un utilisateur de TikTok.

Mais le clip a également rappelé aux autres l’histoire inconfortable de leur relation.

Les fans ont accusé Jay-Z d’avoir soigné Beyoncé alors qu’elle était encore adolescente.

« Beyoncé a été soignée et cet homme est un sale type », a écrit un fan sur Twitter.

Beyoncé a déclaré s’être rencontrées à l’âge de 18 ans et avoir commencé à sortir ensemble à 19 ans. Mais les fans ont déterré des photos qui, selon eux, montrent qu’ils se sont rencontrés dès 1997, alors que Beyoncé n’avait que 16 ans.

Et Beyoncé a dit plus tard à Oprah Winfrey qu’elle et Jay étaient « amis depuis un an et demi » avant de commencer à sortir ensemble, ce qui a conduit à de nouvelles spéculations sur le fait que la relation avait commencé alors que Beyoncé était encore mineure.

Quoi qu’il en soit, alors qu’un jeune de 19 ans qui sort avec un homme de 32 ans n’est techniquement pas mineur – et n’a même pas haussé les sourcils en 2003 – l’association de Beyoncé et Jay-Z serait certainement controversée aujourd’hui.

Mais même les propres commentaires de Beyoncé sur la relation ont semblé révélateurs d’une dynamique inappropriée.

Dans son documentaire HBO de 2013 « La vie n’est qu’un rêve », Beyoncé porte un toast à Jay-Z à l’occasion de son 37e anniversaire pour « m’avoir appris à être une femme », une chose commune que certains ont trouvée inconfortablement révélatrice.

Jay-Z a l’habitude de sortir avec des femmes beaucoup plus jeunes, dont certaines auraient été mineures à l’époque.

Plus particulièrement, on dit que Jay-Z est sorti avec Rihanna lors d’une rupture secrète dans sa relation avec Beyoncé en 2005.

Rihanna, née en 1988, n’aurait alors que 17 ans.

Et on dit depuis longtemps que Jay-Z est sorti avec le rappeur Foxy Brown dans les années 1990 alors que les deux collaboraient ensemble sur la musique dans les années 1990.

Leur première collaboration, « Ain’t No N-gga » qui comprend des paroles sexuelles entre Jay-Z et Brown, est sortie en 1996 mais aurait été enregistrée en 1994, alors que Brown aurait eu 15 ou 16 ans.

Que la relation de Jay-Z et Beyoncé ait des débuts inappropriés ou non, les deux semblent aller bien et les fans pensent qu’ils vont avoir un autre bébé.

Depuis leur mariage en 2008, les deux ont élevé trois enfants ensemble, Blue Ivy, 11 ans, et les jumeaux de cinq ans, Sir et Rumi.

Et après la récente performance controversée de Beyoncé à Dubaï, certains pensent que la famille de Beyoncé et Jay-Z pourrait s’agrandir.

Les fans pensent que Beyoncé est secrètement enceinte d’elle et du quatrième enfant de Jay-Z après avoir repéré ce qu’ils pensent être une bosse de bébé lors de son concert.

On dirait que « le ’03 Bonnie & Clyde » n’ira probablement pas n’importe où de si tôt.

