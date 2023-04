Creature Commandos : confirmation du casting de la série animée de DC Comics

in

Les noms propres qui prêteront leur voix à la version animée de Creature Commandos, l’un des projets à venir de DC Universe, ont déjà été confirmés.

© IMDbLes commandos créatures

La stratégie de Univers DC Élevé par James Gunn et Peter Safran commence à avoir plus de certitudes à partir de différentes informations qui émergent au fil du temps, comme la confirmation que Gunn reprendra le scénario et la réalisation du film L’héritage de Superman. Vient maintenant une autre nouveauté qui concerne l’un des spectacles animés qui se dérouleront dans la nouvelle chronologie de la marque.

On parle de Commandos Créaturesune émission qui présentera des personnages peu connus des intégrer raison pour laquelle les responsables créatifs de ce projet doivent faire un excellent travail pour se mettre dans le goût des adeptes de Bandes dessinées DC parmi lesquels il semble y avoir un grand fossé avec ceux qui soutiennent James Gunn et ceux qui veulent voir la vision de zack snyder de l’ancien DCEU retour.

Le casting de Creature Commandos

Retour à Commandos Créatures, Collisionneur a pu confirmer le casting de voix qui donnera vie aux protagonistes de la série et il existe de nombreux talents reconnaissables. Qui sont-ils? Sean Gunn est Weasel et GI Robot, Frank Grillo est Rick Flag Sr, Maria Bakalova est la princesse Ilana Rostovic, Indira Varma est la mariée, Zoe Chao est Nina Mazursky, Alan Tudyk est le Dr Phosphorus, David Harbour est Eric Frankenstein et Steve Agee reprend son rôle de John Economos. Rappelons que les acteurs participeront également à des projets live action incluant leurs personnages !

Viola Davis devait revenir dans le rôle d’Amanda Waller, un rôle qu’elle a déjà donné vie à d’autres projets de DC. Bien sûr, son personnage est généralement celui qui donne des ordres au Commandos Créaturesmais tout indique que dans la série animée qu’il prépare James Gunn et son équipe créative, le leader de ce nouveau groupe d’anti-héros sera John Economos, qui a participé à des titres tels que Escouade suicide et pacificateur.

Commandos Créatures aura sept épisodes qui aborderont l’histoire d’un groupe inhabituel de personnages qui sont souvent traités comme des monstres, ce qui a du sens si l’on tient compte du fait que le premier épisode de la nouvelle Univers DC conçu par James Gunn et Peter Safran porte le titre de Dieux et monstresMais de quel côté de la justice Rick Flag Sr. et le reste de cette équipe seront-ils? Il va falloir être patient pour connaître les détails de ce projet.

