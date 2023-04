NETFLIX : LE FILM APOCALYPSE LE PLUS REGARDÉ au monde AUJOURD’HUI avec Russell Crowe

Netflix

Ce mélange de drame et d’apocalypse est l’un des streaming les plus regardés au monde.

©IMDBLe film met en vedette Russell Crowe mais a un casting étoilé

Depuis sa récente participation à L’exorciste du papele nom de Russell Crowe est tendance et malgré son nouveau succès, en Netflix il y a un film avec lui qui Aujourd’hui, c’est l’un des plus regardés au monde et c’est un mélange de drame et d’apocalypse.

Il s’agit de Noé (Noé), un film de 2014, mais qui reste d’actualité car il s’agit en fait d’une histoire biblique avec de grandes vedettes et d’une durée d’un peu plus de deux heures. Bien qu’il s’agisse d’une histoire biblique, le film montre la nature humaine, les relations familiales et même les crises climatiques, comme un bon film apocalyptique.

synopsis officiel de Noéavec Russell Crowe sur Netflix : « Après qu’un homme pieux ait reçu la vision d’un déluge apocalyptique envoyé par Dieu, il commence à construire une arche assez grande pour sa famille et les compagnons de tous les animaux.« .

+ Noah : Quel est le casting de la bande apocalyptique avec Russell Crowe ?

Comme nous l’avons dit précédemment, la bande a de grandes stars. Bien que Russell donne vie à Noah, la bande a dans son casting avec Ray Winston, Emma Watson, Douglas Booth, Marc Margolis, jennifer connelly, Anthony Hopkins, Logan Lerman, nick nolté et Kévin Durand.

En plus des étoiles, la bande a également Réalisation de Darren Aranofskyqui n’est pas étranger aux drames bibliques, comme on l’a vu lorsqu’il a réalisé Mère!. Le réalisateur est aussi connu pour La baleine, Cygne noir, Le lutteur, La source de la vie et Requiem pour un rêveEntre autres films.

