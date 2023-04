Confirmé : Star Wars Tales of the Jedi reçoit la saison 2

Star Wars : Les Contes du Jedi (Titre original : Tales of the Jedi) reçoit une 2ème saison Disney+. Le créateur de la série a annoncé la bonne nouvelle David Filoni En tant que membre de Célébration Star Wars Europe 2023 à Londres.

« Tales of the Jedi était tellement amusant la première fois que je l’ai fait que j’ai décidé d’en faire plus »annonce Filoni, cerveau derrière les autres séries animées « The Clone Wars » et « Rebels », qui est également impliqué de manière significative dans le contenu de « The Mandalorian ».

Lorsque l’annonce a été faite, il devait encore aux fans présenter les premiers détails sur l’intrigue ou combien d’épisodes la saison 2 devrait contenir.

De quoi parle Tales of the Jedi ?

Star Wars : Les Contes des Jedi en est un série d’anthologie animée avec beaucoup personnages connus de l’univers Star Wars de George Lucas. Chaque épisode autonome explore de nouveaux aspects de personnages populaires.

La première saison tourne autour du passé et de l’origine de Ahsoka Tano, qui se déroule en partie avant « The Clone Wars » et en partie aussi après. Dans d’autres épisodes se tenait Comte Dooku au centre alors qu’il s’éloigne lentement du chemin des Jedi et finit par succomber au côté obscur de la Force. Aussi sa relation avec son Padawan Qui-Gon Jinn fait partie de Tales of the Jedi.

La première saison de Tales of the Jedi est depuis octobre 2022 sur le service de streaming Disney+ disponible, ainsi que toutes les autres productions de l’univers Star Wars.

Plus de nouvelles séries et films Star Wars en préparation

Pendant ce temps, les fans peuvent s’attendre à la même chose trois nouveaux films Star Wars heureux, l’un d’eux apporte également le favori du public Rey (Daisy Ridley) de la La saga Skywalker retour.

Il y en a d’autres à venir nouvelle série de l’univers Star Wars, comme Ahsokasuivie par vision, L’Acolyte et d’autres productions. Reçoit également Le mauvais lot ainsi que Le Mandalorien d’autres saisons attribuées.