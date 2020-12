Création de contenu à un autre niveau. Voulez-vous découvrir le mode Gimbal?

Le LG WING intègre déjà son propre cardan afin que nous n’ayons pas à faire une dépense supplémentaire. À travers de 6 détecteurs de mouvement qui, avec un logiciel de stabilisation spécial, réalisent des enregistrements statiques dans trois axes différents, même lorsque nous sommes dans des situations de mouvement, comme faire de l’exercice, suivre une personne ou marcher, montrer des lieux à notre public.

Mais il y a autre chose à propos de ce LG WING qui élargit les possibilités d’un cardan. D’une part, nous avons l’écran où vous voyez ce qui est enregistré; de l’autre, en bas et là où on attrape le terminal, on a un demi-écran qui montre une console complète cela nous aidera à enregistrer des prises encore meilleures, avec de plus grandes possibilités.

Cette console est constituée, dans sa partie inférieure, de différents modes d’enregistrement auxquels nous avons accès. En plus de l’habituel ralenti ou appareil photo rapide (qui, dans le LG WING, s’adapte automatiquement au rythme de l’image que nous capturons) et le mode cardan dans lequel nous approfondirons plus tard, nous en trouvons un autre très frappant: le double enregistrement. De cette façon, nous obtiendrons un enregistrement avec les caméras avant et arrière en même temps, quelque chose de très attrayant pour les scènes d’action ou lorsque nous voulons passer un appel vidéo et montrer quelque chose pendant que nous continuons à apparaître sur la scène.

Le mode Gimbal est au cœur du mode vidéo du LG WING. Au centre de l’écran, nous pouvons voir un manette virtuel avec lequel nous pouvons faire des vues panoramiques de gauche à droite et de haut en bas. De cette manière, les possibilités de mouvement fluide se multiplient, traquant les personnes et les animaux. L’imagination de chacun est la limite.

Sur les côtés de manette on a, sur sa gauche, trois modes d’enregistrement:

Suivi panoramique: donne la priorité à la stabilisation dans les panoramas latéraux. C’est-à-dire: pendant que nous enregistrons en mouvement, le LG WING réajuste les mouvements que nous pouvons effectuer avec le terminal de haut en bas, en le maintenant toujours sur l’axe horizontal même si nous élevons ou abaissons le mobile.

Ce mode nous offrira enregistrements de rue personnels très intéressants. Par exemple, pour les vidéos de voyage dans lesquelles nous montrons différents endroits ou paysages, ce mode gardera le panorama toujours droit, et avec un mouvement fluide et agréable.