La saison 5 de «  The Expanse  » revient sur Amazon Prime Video cette semaine

La série fantastique de science-fiction « L’étendue « roquettes sur Amazon Prime Video mercredi 16 décembre avec plus de folie protomoléculaire, des manœuvres en anneau, des conséquences électorales, des malversations sur le marché noir des armes et le renégat Marco Inaros et sa marine libre essayant de faire basculer l’équilibre du pouvoir dans le système Sol en faveur des Belters opprimés.

Les trois premiers épisodes de la saison 5 commencent mercredi, avec de nouveaux chapitres disponibles chaque semaine suivante, culminant avec le 10e épisode et la finale de la saison le 3 février 2021.

Amazon Prime Video a également, malheureusement, annoncé que le récent renouvellement de l’émission pour sa sixième saison marquera sa dernière saison.

En relation: « The Expanse » reçoit une nouvelle mini-série de bandes dessinées: un premier regard

Pour se préparer à l’action interstellaire, Amazon Studios a livré une nouvelle affiche dynamique et une collection de 11 images de production officielles. Cette nouvelle feuille intense présente Inaros (Keon Alexander) qui plane sur notre brave équipage Rocinante aux côtés de Bobbie Draper (Frankie Adams), de l’ancien chef de l’ONU Chrisjen Avasarala (Shohreh Aghdashloo), du batteur Belter Camina (Cara Gee), du chef de l’OPA Fred Johnson (Tchad) L. Coleman) et Clarissa Mao (Nadine Nicole).

L’affiche officielle de la saison 5 de « The Expanse » sur Amazon Prime. (Crédit d’image: Amazon Studios)

Pour plus de détails sur le scénario épique de la nouvelle saison, voici le synopsis officiel:

« La saison 5 de la série reprend alors que des multitudes d’humains quittent le système solaire à la recherche de nouvelles maisons et de vastes fortunes sur des mondes semblables à la Terre au-delà de l’Anneau extraterrestre, et un lourd tribut pour des siècles d’exploitation de la Ceinture arrive enfin à échéance et Pour l’équipage du Rocinante et les chefs des Planètes Intérieures et de la Ceinture, le passé et le présent convergent, provoquant des défis personnels qui ont de vastes répercussions dans tout le système solaire.

« Amos (Wes Chatham) revient sur Terre pour affronter son passé et l’héritage de la vie qu’il s’est battu pour laisser derrière lui. Naomi (Dominique Tipper) tend la main à son fils séparé dans une tentative désespérée de le sauver de l’influence toxique de son père. Bobbie (Frankie Adams) et Alex (Cas Anvar) affrontent l’effondrement de Mars alors qu’ils poursuivent une cabale sombre liée aux terroristes et aux criminels. Holden (Steven Strait) lutte avec les conséquences de son propre passé avec le Protomolécule, les extraterrestres qui l’ont construit , et le mystère de ce qui les a tués. Le batteur (Cara Gee), avec un nouvel équipage, se bat pour échapper à qui et à ce qu’elle était. Et Avasarala (Shohreh Aghdashloo), refusant d’être reléguée à l’écart, se bat pour empêcher un attaque terroriste sans égal dans l’histoire. «

Découvrez maintenant ce nouveau lot d’images de la saison 5 dans la galerie ci-dessous!

Image 1 sur 10 (Crédit d’image: Amazon Studios) Image 2 sur 10 (Crédit d’image: Amazon Studios) Image 3 sur 10 (Crédit d’image: Amazon Studios) Image 4 sur 10 (Crédit d’image: Amazon Studios) Image 5 sur 10 (Crédit d’image: Amazon Studios) Image 6 sur 10 (Crédit d’image: Amazon Studios) Image 7 sur 10 (Crédit d’image: Amazon Studios) Image 8 sur 10 (Crédit d’image: Amazon Studios) Image 9 sur 10 (Crédit d’image: Amazon Studios) Image 10 sur 10 (Crédit d’image: Amazon Studios)

Les meilleures offres Amazon Prime du jour A lire : La Terre fonce vers l'état de `` hothouse '' jamais vue depuis 50 millions d'années, selon un nouveau record climatique épique

Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.