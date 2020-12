Quintessa Swindell est le cyclone de DC dans Black Adam

le Adam noir Le film continue d’avancer dans la bonne direction après des années de développement. Une autre star a rejoint le casting grandissant avec Quintessa Swindell qui devrait maintenant apparaître aux côtés de Dwayne « The Rock » Johnson, qui est attaché à jouer le rôle principal en tant que méchant / anti-héros de DC Comics. Swindell participera à l’action en tant que Cyclone, qui sera représenté comme membre de la Justice Society.

Selon plusieurs rapports, Quintessa Swindell a signé le projet. Cyclone, alias Maxine Hunkel, est la petite-fille de Red Tornado dans les pages de DC Comics. Cyclone a la capacité de manipuler le vent et le son. C’est une grande rupture pour Swindell, un acteur non binaire dont la puissance des étoiles est à la hausse. Ils sont apparus dans la série Netflix Bibelots ainsi que la série à succès de HBO Euphorie. Swindell devrait également apparaître dans HBO En traitement. Du côté des fonctionnalités, Swindell sera vu dans Voyageurs aux côtés de Colin Farrell et Tye Sheridan. Mais cela représente leur premier rôle majeur dans un film à succès.

Détails du tracé pour Adam noir sont en grande partie gardés secrets pour le moment. Nous savons que la Justice Society sera un facteur majeur. Pendant DC FanDome, un teaser animé a présenté le supergroupe et ses différents membres. Cyclone rejoindra Hawkman, qui devrait être joué par Aldis Hodge, avec Noah Centineo à bord en tant qu’Atom Smasher. Sarah Shahi jouera Adrianna Tomaz, avec des rapports suggérant que Marwan Kenzari était considéré comme Sabbac. Bien que cela n’ait pas encore été confirmé.

Dwayne Johnson est depuis longtemps attaché au rôle principal. À l’origine, le personnage devait apparaître comme un méchant dans Shazam quand Johnson a atterri à mi-chemin en 2014. Mais il a finalement été décidé que la puissance de la star de Johnson avait grandi à un point où la tête d’affiche de son propre film était une meilleure idée. Il y a encore une chance que Adam noir et le Shazam de Zachary Levi pourrait se battre sur la route. Ça n’arrivera juste pas dans Shazam 2, ce qui signifie que c’est au mieux dans quelques années.

À l’origine, la production devait commencer au cours de l’été le Adam noir. Cependant, l’arrêt de la production à Hollywood a finalement repoussé les choses. Désormais, il est prévu de commencer le tournage début 2021. Jaume Collet-Serra est à la tête du réalisateur. Le cinéaste a déjà collaboré avec Johnson sur Disney’s Croisière dans la jungle, qui devrait sortir en salles l’année prochaine. Rory Haines et Sohrab Noshirvani ont écrit la version la plus récente du scénario, Adam Sztykiel rédigeant une version précédente.

Parmi les autres films en cours de réalisation pour DC Films, citons La brigade suicide, Le Batman, Le flash, Aquaman 2, De Zack Snyder Ligue de justice et {Wonder Woman 1984, qui arrive en salles et sur HBO Max le 25 décembre. {20} n’a actuellement pas de date de sortie fixée. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant au fur et à mesure que de plus amples détails sur le projet seront disponibles. Cette nouvelle nous parvient via The Hollywood Reporter.

