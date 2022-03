Oscars 2022 : Andrew Garfield a remporté le vrai prix de la soirée

PRIX OSCARS 2022

La plus grande fête du cinéma a eu lieu dimanche dernier, le 27 mars, mais elle fait encore parler de lui, notamment parmi les fans d’Andrew Garfield puisqu’il a remporté le grand prix de la soirée. Le rencontrer.

© GettyAndrew Garfield

Les Prix ​​Oscar 2022 a repris forme après deux ans et dimanche dernier, le 27 mars, des milliers de personnes ont assisté à une cérémonie avec toutes les lettres. C’est que, au-delà de la grande polémique entre Will Smith et Chris Rock, un gala a été vécu qui n’avait pas eu lieu depuis longtemps. De plus, bien sûr, il avait des présences remarquables comme, par exemple, le grand Andrew Garfield.

Courant 2021, Andrew Garfield a sorti trois films : Les yeux de Tammy Faye, Tic, tic, boum et Spider-Man : Pas de retour à la maison. Avec le premier et le troisième, il n’a reçu aucune nomination, mais pour le second, il est entré en compétition pour la liste restreinte du meilleur acteur principal. Dans ce film, l’artiste a donné vie au souvenir de Jonathan Larson et ébloui par son travail brillant et son interprétation de ce dramaturge frustré.

De plus, sa performance était si impressionnante, excitante et surprenante qu’il est devenu l’un des favoris pour remporter la plus haute distinction d’acteur. Cependant, comme on le sait, cela ne s’est pas produit et celui qui a remporté le prix était Will Smith. L’acteur a dépassé Andrew Garfield pour son travail en roi richard où il a donné vie à Richard Williams, le père des célèbres joueuses de tennis Venus et Serena Williams.

Assurément, une décision de The Academy que les fans d’Andrew n’ont pas du tout appréciée, mais que l’interprète a su parfaitement respecter.. De plus, bien sûr, il convient de noter qu’il a remporté un prix : eh bien, était l’un des plus nommés de la nuit! La bonne humeur avec laquelle il a parcouru le tapis rouge et le sourire qu’il a affiché tout au long de la cérémonie l’ont amené à être l’un des plus nommés de la soirée.

Netbase Quid a publié les statistiques des acteurs dont on a le plus parlé pendant la nuit de la cérémonie et Garfield était l’un d’entre eux. C’est qu’au-delà de ses bonnes ondes, il y a aussi le fait que Il a pris des photos avec tout le monde ! De plus, plus d’une fois, ils ont déclaré sur Twitter qu’il semblait que des célébrités allaient aux Oscars juste pour emporter des cartes postales avec lui.

Cependant, il convient de noter qu’Andrew est arrivé à la quatrième place. En effet, jusqu’à la rencontre entre Smith et Chris Rock, tout le monde parlait de lui, mais après le coup que le premier a porté au second, les deux sont devenus le sujet de toutes les conversations, tout comme Jada Pinkett Smith. Autrement dit, si cela ne s’était pas produit, Garfield a pris la première place.

