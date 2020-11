Brittany Banks révèle qu’il y a plus dans sa relation avec Yazan que les fans ne le savent

Chaque saison de Fiancé de 90 jours: l’autre voie, les fans trouvent au moins un acteur contre lequel se rallier. Cette année, Brittany Banks a remporté ce titre. De nombreux fans pensent que Banks vient d’utiliser Yazan pour participer à l’émission de téléréalité et n’a pas été sensible aux problèmes qu’il a rencontrés avec sa famille à cause d’elle. Dans un rare moment de vulnérabilité, Banks s’est récemment ouverte sur Instagram et s’est défendue ainsi que sa relation.

’90 Day Fiancé ‘met en vedette la Bretagne et Yazan | TLC

Yazan a été expulsé à cause de Brittany Banks

Lorsque Banks est arrivée en Jordanie pour la première fois, Yazan a clairement indiqué qu’elle devait changer. Dès qu’elle est descendue de l’avion, il lui a crié d’avoir de l’alcool et de serrer dans ses bras des membres de l’équipe de production. Yazan et sa famille ont constamment essayé de changer de banque et de la faire se convertir à l’islam. Au début, les parents de Yazan les ont poussés à se marier, mais après que quelqu’un ait envoyé au père de Yazan des photos de Banks, ses parents n’ont plus accepté l’union potentielle.

«Après le départ de Brittany, je me suis assis avec mon père», a déclaré Yazan à son ami dans l’émission. «Nous nous sommes assis et il a commencé à parler de la Bretagne. Il a dit qu’il n’acceptait pas tout le mariage. Il n’en veut pas. Il a commencé à poser des questions sur les réseaux sociaux.

Parce que Yazan voulait être avec Banks, il a été renvoyé de son travail au marché aux poissons familial et expulsé de la maison.

«J’ai passé la première nuit chez mon oncle. Après cela, j’ai dû rester dans la rue pendant deux jours », a-t-il déclaré. «Ensuite, j’ai loué un appartement et cherché du travail. Je ne parle à personne. Je passe du temps seul. Je jure, Mohammed, cela a été la période la plus difficile, vraiment la plus difficile que j’ai traversée.

CONNEXES: Fiancé des 90 jours: Pourquoi Brittany Banks a-t-elle supprimé son Instagram?

La Bretagne manque Yazan

Dans l’épisode du 8 novembre de l’émission, Banks a finalement commencé à montrer un faible pour Yazan après un certain nombre d’arguments brutaux.

« Par exemple, j’ai des frustrations avec Yazan, et certaines d’entre elles sont valables, mais je pense aussi que je pourrais être un peu plus solidaire », a-t-elle dit à son amie Angela. «Je voulais être une femme indépendante et forte qui n’a besoin d’aucun homme. Mais il me manque! Mais j’ai besoin de m’installer un peu. Tout ne doit pas être une bagarre ou une rupture. Je ne veux pas qu’il ait l’impression que je m’attends à ce qu’il soit parfait. Il y a juste certaines choses sur lesquelles j’ai vraiment besoin de lui pour travailler, et j’ai besoin qu’il soit sérieux à ce sujet, parce que construire une vie ensemble est sérieux, vous savez?

Brittany Banks dit qu’il y a plus à la relation

Les fans ont dénigré Banks et ont dit qu’elle avait été inconsidérée envers Yazan alors qu’il avait tant perdu pour être avec elle. Hier, Banks a profité de son histoire Instagram pour faire savoir aux fans qu’il y a beaucoup de choses sur sa relation avec Yazan qu’ils ne voient pas.

«Premièrement, peu importe à quel point Yazan et moi sommes différents ou combien nous nous battons, il est clair que nous avons une chimie brûlante passionnée», a-t-elle écrit. «Seules les personnes qui s’aiment se battent autant pour être ensemble. Je suis dur à l’extérieur parce que j’ai un mur et c’est quelque chose que Yazan comprend. Il voit un côté de moi que vous ne voyez pas.

CONNEXES: « Fiancé des 90 jours »: Brittany Banks appelle Yazan pour l’avoir trompée avec des fans et se droguer

Elle a poursuivi en décrivant toutes les choses qu’elle a faites pour Yazan, comme l’aider à apprendre l’anglais, cuisiner, nettoyer et le pousser à être meilleur.

«C’est une raison pour laquelle il m’aime et il y a aussi des choses qu’il aimerait pouvoir changer pour le rendre plus facile avec sa famille, mais je l’ai rencontré à mi-chemin et j’ai construit ma propre vie de façon indépendante jusqu’à un certain point que je ne peux pas permettre. des gens qui ne m’ont pas élevé pour avoir le contrôle total de ma vie alors qu’il y a d’autres options qui incluent que nous soyons à la fois heureux et libres.

«Mon amour devrait suffire. Mes soins devraient suffire », a-t-elle écrit. «Comment je vais dur pour lui même quand il a complètement tort devrait suffire. Ce qui est compris n’a pas besoin d’être expliqué.