Corey Mylchreest et Freddie Dennis, les acteurs de « Queen Charlotte : A Bridgerton Story » qui vivent ensemble

Les complications de l’accès à une maison affectent actuellement tout le monde, même le roi George de « Queen Charlotte », joué par Corey Mylchreest, qui a dû choisir de partager un toit avec plus de personnes.

L’acteur lui-même a fait connaître ce fait dans une interview, dans laquelle il a révélé qu’il partage une maison avec un collègue de la même production, avec qui il entretient apparemment de bonnes relations et n’a aucune objection à vivre ensemble.

QUI CHOISIRIEZ-VOUS COMME CONSEILLER COREY MYLCHREEST, ACTEUR DE « QUEEN CHARLOTTE: A BRIDGERTON STORY » ?

L’acteur a eu une rencontre avec Popbuzz où il était accompagné du monarque (India Amarteifio). Là, ils lui ont demandé qui serait choisi parmi le casting de « Queen Charlotte » s’il avait besoin d’un conseiller.

Corey n’a pas hésité et a dit : « Probablement Sam, je veux dire, ce serait un allié précieux, peut-être l’Inde, peut-être mon mentor dans la série, Freddie Dennis, avec qui je vis maintenant, ne l’ayant jamais rencontré auparavant. Qui essayons-nous de tromper ? C’est Freddie ».

De cette façon, Mylchreest a surpris en avouant qu’il partage une maison avec son collègue, avec qui il est devenu de bons amis pendant le tournage.

POURQUOI COREY MYLCHREEST AURAIT-IL UNE TELLE RELATION AVEC FREDDIE DENNIS ?

De nombreux fans de la série et Mylchreest ont été surpris d’apprendre qu’après une courte période de connaissance, elle a décidé de partager une maison avec Dennis.

Instantanément plusieurs internautes ont souligné que la personnalité de l’acteur qui incarne Reynolds contribuerait à une bonne cohabitation, car sur son compte Instagram on voit que c’est un mec très drôle.

Corey et Freddie forment l’un des couples les plus aimés de la série Netflix et ont montré sur les réseaux sociaux qu’ils entretenaient une bonne amitié, ce que leurs fans espèrent voir depuis longtemps.