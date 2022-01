Jaden Smith jouera-t-il Miles Morales dans l’univers cinématographique Marvel ?

merveille

Ils assurent que l’acteur sera bientôt celui qui jouera le super-héros et qu’il était chargé d’augmenter cette rumeur avec une photographie.

©Photos SonyJaden Smith jouera-t-il Miles Morales dans l’univers cinématographique Marvel ?

Les fans de l’univers cinématographique Marvel sont au milieu de l’un des moments les plus excitants depuis la première de Spider-Man : Pas de retour à la maison. Non seulement c’était un nouvel opus du super-héros considéré comme le favori de la majorité, mais ils avaient l’attendu Vers d’araignée qui rejoint les versions de Tom Holland, Tobey Maguire et Andrew Garfield. La question est maintenant : Et Miles Morales ?

le monde s’est rencontré Milliers sur grand écran en 2018 avec la première de Spider-Man: dans le Spider-Verse, la première production à mettre le multivers sur la table qui a ensuite eu un grand impact sur le MCU, bien que dans des univers complètement différents. Apparemment, les plans des dirigeants de Disney et Sony Pictures sont d’inclure le personnage, mais maintenant en live-action.

+ L’acteur possible pour être Miles Morales dans le MCU

Les rumeurs les plus récentes approchent Jaden Smith en tant que principal candidat pour incarner le super-héros afro-américain de la saga et ces derniers jours il y a eu des raisons d’y croire. Le fils du légendaire Will Smith a récemment posté une photo de lui dans le masque Spider-Man de Tobey Maguire Et a écrit : « Wya, j’essaie de balancer », générant des milliers de likes et de commentaires le demandant.

De plus, divers paparazzis l’ont photographié s’entraînant et ils ont remarqué qu’il avait augmenté sa masse musculaire sans explication jusqu’à présent, on pense donc qu’il travaille dur pour enfiler le costume d’arachnide. L’artiste, qui travaille dans le théâtre et la musique, a fait partie de la bande originale du jeu vidéo de Moraux publié en 2020 et il existe déjà un lien entre eux.

La vérité est qu’à l’heure actuelle, ni Sony ni Marvel Studios n’ont fait référence au fait que le personnage sera sur grand écran à un moment donné, mais dans un dialogue d’Electro in Pas de retour à la maison a donné des indications que cela pouvait arriver à tout moment. Pendant ce temps, les fans se préparent cette année pour la première de Spider-Man : à travers le Spider-Verse (Partie 1), en date du 7 octobre.

