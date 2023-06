Le film EXCITING TOM HANKS qui sort sur PRIME VIDEO et que vous devez voir

Première vidéo

Tom Hanks arrive chez Prime Video avec un film ancien mais passionnant. Connaître tous les détails.



©IMDBTom Hanks dans Sully

S’il y a quelque chose que vous avez réalisé Première vidéo est de captiver ses téléspectateurs à travers différents films ou séries non seulement drôles mais aussi émouvants. Son contenu original est devenu, ces derniers temps, l’un des favoris des fans de l’industrie. Cependant, une autre chose que cette plate-forme a en faveur est qu’elle collectionne également de grands bijoux de films.

Parmi eux se trouve un film Tom Hank qui ouvre demain dans Première vidéo. Il convient de noter que l’acteur a un large répertoire dans l’industrie cinématographique et fait toujours sensation. Dès lors, tout indique que ce film, après son arrivée sur la plateforme, sera l’un des plus visionnés.

Le titre en question est Sully : Exploit sur l’Hudsonun long métrage sorti en 2016 et, malgré le fait que est maintenant disponible sur HBO Maxil n’atteindra que maintenant Première vidéo. Ce film était, et sera toujours, l’un des plus passionnants et fascinants de Tom Hank.

Synopsis Sulli :

Chesley « Sully » Sullenberger est un pilote de ligne devenu un héros en 2009 lorsque, peu de temps après son décollage, son avion tombe en panne et qu’il réussit à faire un atterrissage forcé au milieu de la rivière Hudson, à New York, avec 155 passagers à bord. planche. .

Bande-annonce de Sully :

