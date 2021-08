Control Z : Ana Valeria Becerril a évoqué l’importance de la série

Le 4 août, Netflix a ajouté la deuxième saison de Contrôle Z. La série, d’origine mexicaine, est devenue en quelques semaines la plus regardée en Amérique latine. La bande, à cette occasion, reflétait les conséquences du piratage massif subi par l’Institut et la douleur et la culpabilité après la mort de Luis. Mais, même ainsi, personne ne peut sauver les étudiants d’un pire mal.







Sans aucun doute, ces chapitres ont encore une fois mis tous les étudiants entre le marteau et l’enclume en se blâmant les uns les autres. Avec le rôle exclusif de Ana Valeria Becerril dans la peau de Sofia, la deuxième saison de Contrôle Z il a largement surpassé le premier. Désormais, il englobe non seulement le mystère et le drame, mais il ne néglige pas non plus la santé mentale, la façon dont les réseaux sociaux peuvent tourmenter les jeunes et les performances inégalées.

Et, en exclusivité pour Spoiler, Ana Valeria a parlé des expériences et des réflexions qui l’ont amenée à interpréter un personnage aussi caractéristique et frontal que Sofi. « J’ai commencé à faire des recherches sur l’anxiété, la dépression et d’autres maladies mentales telles que l’automutilation, car quelque chose qui comptait pour moi et qui compte encore beaucoup pour moi est de donner une bonne représentation« , Il a dit. De même, l’actrice assure que « il est toujours bon de donner une représentation à des minorités, des groupes ou des situations dont on n’avait pas l’habitude de parler», Une action qu’il voit reflétée dans son personnage.

Ana Valeria Becerril dans son rôle de Sofi. Photo : (Netflix)



Cependant, au-delà du fait que Becerril a préparé et recherché ce grand personnage depuis Contrôle Z, il y a aussi beaucoup de similitudes que vous voyez avec Sofi. « Il y a beaucoup de choses que je partage avec elle. Le fait de ne pas être si extravertie, d’être un peu plus calme, mais il y a certainement d’autres choses dans lesquelles je ne me ressemble pas du tout et qui me fait aussi plaisir.« , a-t-il dit après avoir assuré que »il est toujours important de créer une création de personnage et de savoir que c’est de la fiction”.

À son tour, au-delà de travailler sur la croissance personnelle et émotionnelle de chaque personnage, Contrôle Z Il enseigne également une leçon qui a rarement été vue aussi explicitement : l’intimidation a toujours des conséquences. Pour cette raison, pour Ana Valeria, il est important »parler ouvertement et sans crainte de tomber dans l’obscurité puisque c’est aussi une bonne façon de le dire, sans se maquiller en disant « eh bien, ils donnent un petit coup de pouce et c’est tout.”.

En effet, pour l’actrice, se plonger dans ces problèmes sociaux au milieu du divertissement »c’est de montrer les vraies conséquences et que c’est moche et que ça affecte vraiment une autre personne très profondément”. C’est pourquoi, selon ce qu’elle a dit en exclusivité pour Spoiler, l’intrigue de la série qui l’a catapultée à la renommée internationale, lui a également donné une réflexion sur sa vie personnelle et le fait d’être une personnalité publique.

« Le privé je le laisse dans ma vie privée pour mes proches et je profite aussi du fait que, si j’ai déjà cette voix médiatique, un certain nombre de personnes qui m’écoutent et qui me prennent comme référence, je veux être très conscient de cela, que j’ai une responsabilité, que quelqu’un m’écoute« , Il a dit. Pourtant, au-delà de tous les problèmes sociaux, Ana Valeria a également compris, grâce à cette fiction que, «vous pouvez vous amuser pendant que vous travaillez, tout en parlant de sujets un peu plus sérieux ou intenses et vous pouvez apprendre à tout moment”.

Ana Valeria Becerril a parlé de la grande alchimie avec ses coéquipières. Photo : (Netflix)



A tel point que, comme le reste du casting, l’interprète de Sofia se bat déjà pour un renouvellement pour une troisième saison. « Nous attendons juste le feu vert pour que Netflix continue de fonctionner. C’est un projet qui nous provoque tous et nous apporte beaucoup de sensations, alors j’attends aussi avec impatience une troisième saison« , Il a dit.

Bien que, plus tard, pour fermer, il a assuré que pendant l’attente travaille déjà pour un nouveau projet qui promet d’être aussi divertissant que Contrôle Z. « C’est d’une autre plateforme, mais il sera temps de le révéler», a-t-il condamné entre deux rires Ana Valeria Becerril.