Outlander : Caitriona Balfe a parlé du moment le plus drôle avec Sam Heughan

En 2014, Starz Play a dépassé toutes les attentes avec la grande première de Étranger. La série, basée sur les livres de Diana Gabaldón, a été un succès dès le premier instant et son arrivée sur Netflix l’a augmenté. Et, avec Sam Heughan et Caitriona Balfe jouant le grand Jamie et Claire Fraser, la fureur était encore plus grande que prévu.

Caitriona Balfe et Sam Heughan lors du tournage de la première saison. Photo : (Starz Play)



Heughan et Balfe ont tous deux été éblouis dans leurs rôles principaux dans Étranger puisque leur chimie est inégalée. Au cours des cinq saisons, toutes désormais disponibles sur Starz Play et Netflix, les acteurs démontrent leur bonne relation et font que leur mariage fictif dépasse l’écran. Ils travaillent ensemble depuis maintenant sept ans et, chaque fois qu’ils le peuvent, ils parlent de leur grande amitié.

En fait, Sam Heughan dans son livre Clanlands : Whisky, guerre et aventure écossaise pas comme les autres, a assuré qu’il considère Caitriona Balfe comme une sœur. « J’y ai non seulement eu une co-star brillante et sensible, mais aussi un ami fidèle. Nous sommes comme des frères, il y a de la facilité et du confort quand nous travaillons ensemble» Étaient ses mots exacts.

Sam Heughan et Caitriona Balfe s’aiment comme des frères. Photo : (Starz Play)



Cependant, maintenant, c’était au tour de Caitriona de parler de sa relation avec Sam. Au-delà du casting de Étranger Il est en vacances après avoir terminé le tournage de la sixième saison, les acteurs n’arrêtent pas de mener des interviews. C’est pourquoi la principale dame de la série a parlé à Gold Derby de ce que c’est que de travailler avec sa co-star.

« Dès le premier jour, dans notre test d’écran, la chimie était visible et tout le monde attendait de voir comment nous allions agir ensemble» Il a commencé par dire. Bien que, plus tard, Ce qui était le plus surprenant, c’est quand elle a parlé du moment où il l’a accidentellement frappée au milieu de la première scène qu’ils ont partagée ensemble. lors du tournage de la première saison.

Sam Heughan et Caitriona Balfe au milieu du tournage. Photo : (Starz Play)



« Dans notre première scène, lorsque nous avons fait ce premier test d’écran, nous avons tourné un combat où Sam m’a pris au piège dans ses bras« Il a dit puis ajouté : »il a fini par me frapper au visage au milieu de la scène, mais il a juste continué comme si de rien et c’était hilarant”. De même, il a également admis que lorsque les producteurs ont crié «couper« Ils étaient tous les deux surpris et se sont dit : »c’était intense”.

Et, vivre des moments et des scènes avec cette intensité, c’est ainsi que Heughan et Balfe ont forgé leur lien en dehors de Étranger. A tel point que, malgré le fait que de nombreux fans souhaitent les voir dans quelque chose de plus que de l’amitié, il est logique que les acteurs se considèrent comme des frères.