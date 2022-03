Les téléspectateurs de Peaky Blinders laissés en larmes après la scène d’ouverture déchirante

La fillette de sept ans a perdu la vie à cause d’une maladie de consommation dans l’épisode trois.

Le chef du clan Shelby, naturellement, a l’air le plus affligé qu’il ait été dans la série jusqu’à présent.

Dans un discours émouvant, Tommy a déclaré: « Nous aurions pu nous offrir une voiture en or. Elle méritait une voiture en or.

« Et elle avait l’habitude de dire ‘Papa, tu ne sais jamais ce qui va arriver dans la rivière’.

« Le destin de Little Ruby est venu mille milles trop tôt. Mais en son nom et dans sa mémoire, les choses vont changer. Et tout ce qui descendra cette rivière à partir de maintenant, nous le réparerons.