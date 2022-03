C’est le costume de Deathstroke pour le film Batman annulé avec Ben Affleck

Bandes dessinées DC

Deathstroke allait être l’un des personnages principaux du film mettant en vedette Ben Affleck où le méchant était destiné à devenir la pire menace pour Batman.

©IMDBCoup mortel

Quand il SnyderVerse C’était quand même une réalité, il y avait un projet que beaucoup de fans attendaient avec impatience. Il s’agit du film solo de Batman avec et réalisé par Ben Affleck, où la chauve-souris gothique allait se battre main dans la main contre l’un des pires méchants que le monde ait à offrir. Univers étendu DC: Coup mortel. La vérité est que la déception ressentie par Affleck face à la direction du DCEU ajoutée à ses problèmes personnels l’a éloigné du projet.

Qui allait donner vie à Deathstroke dans le Univers étendu DC? Joe Manganiello, qui est apparu dans les deux coupes publiées de Justice League. L’une des versions a Lex Luthor invitant le personnage à rejoindre sa ligue de super-méchants. L’autre, réalisé par Snyder, montre comment le millionnaire révèle à Deathstroke l’identité secrète de Batman, qui aurait servi de prologue au film conçu par Affleck.

Le look de Deathstroke est génial

Dans les deux cas, nous avons pu voir Manganiello vêtu d’un costume qui le montre comme un personnage menaçant, un digne rival du Chevalier noir, qui pourrait mener une histoire en tant qu’antagoniste du héros gothique et que, sûrement, une grande partie de la fandom a hâte de le voir en action. Maintenant, un designer a pris sur lui de publier à quoi aurait ressemblé le méchant dans le film Batman avec quelques modifications par rapport au costume qu’il portait dans le passé.

Joe Manganiello a déclaré il y a quelque temps : « Une fois Batman annulé, j’ai laissé tomber et j’ai pensé que c’était fini. En fait, j’ai changé d’avis et j’ai commencé à travailler avec le studio sur un film d’origine pour Deathstroke, ce qui ne s’est pas produit non plus. Alors j’ai laissé tomber. Deux semaines avant la sortie de Justice League en salles, un des cadres m’a appelé et m’a dit ‘on a réutilisé la scène et c’est à la fin pour faire de la publicité pour Justice League 2′ ».

Jusqu’à présent, aucun nouveau plan n’est connu pour que le personnage joué par Joe Manganiello revienne dans le Univers étendu DC. À la télévision, Deathstroke avait des versions en Flèche et titans. En revanche, Batman de Ben Affleck reviendra pour le film Éclat, qui s’annonce comme un projet ambitieux avec la possibilité de changer à jamais la réalité du DCEU. Il va falloir patienter…

