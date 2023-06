Contracted : le film BODY TERROR qui rivalise avec le hit Thanatomorphose

Première vidéo

Thanatomorphose C’est devenu une tendance et, si vous vous demandez si la bande a une suite, on dit noncependant, il y a un film similaireavec lequel ils l’ont comparé et est son concurrent, il s’agit de contracté.

Thanatomorphose est un mot hellénique qui signifie : signes visibles de la décomposition d’un organisme causée par la mort. Dans la bande, une jeune femme se réveille et trouve sa chair en train de pourrir.

quoiDe quoi ça parle contracté? Le film suit Samantha, qui est agressée sexuellement par un inconnu et commencer à avoir des symptômesCe que vous pensez être une MST… mais c’est en fait quelque chose de bien pire« rappelle le synopsis de la bande.

+ Pourquoi Contracted est-il un film similaire à Thanatomorphose ?

Commençons par l’évidence : les deux films sont de l’horreurCependant, ce n’est pas n’importe quel type de terreur, mais un sous-genre classé comme horreur corporelle. De plus, les deux films sont sortis en même temps : contracté en 2013 et Thanatomorphoseun an plus tôt, en 2012.

Une autre chose que les films partagent est la langue originale parce que les deux sont dans Anglais, Thanatomorphose Fabriqué en Canada alors que contracté soit contagion mortelle dans États Unis.

Où regarder le streaming Contracté ? Le thriller d’horreur corporelle est disponible sur Première vidéoil a une durée de 1 heure et 23 minutes et est en vedette Najarra Townsend (Le styliste, mère loup), ainsi que par caroline williams et alice mcdonald.



