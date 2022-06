Purple Hearts de Netflix: intrigue, distribution et tout ce que nous savons

Top Gun : Maverick n’est pas le seul film sur les forces armées au programme de sortie cet été. L’un des nouveaux films pour jeunes adultes de Netflix, Coeurs violets, présente plusieurs membres des forces armées comme personnages. Il met en vedette Sofia Carson et Nicholas Galitzine en tant que deux jeunes qui se croisent, se marient et font face à toutes les luttes qui en découlent, d’autant plus que le personnage de Galitzine, Luke, est sur le point d’être déployé.

La date limite a confirmé que Netflix avait récupéré le film en 2021. Le film a été adapté par Kyle Jarrow et Liz Garcia à partir d’un livre du même nom de Tess Wakefield. Jarrow a écrit des épisodes pour Valeur et Star Trek : Découvertetandis que Garcia écrit pour Battement de Memphis et Affaire classée. Coeurs violets est réalisé par Elizabeth Allen Rosenbaum, connue pour son travail précédent dans Pretty Little Liars : les perfectionnistes, Mort pour moiet Tourner.

Coeurs violets arrive bientôt sur le géant du streaming. Voici tout ce qu’il faut savoir avant.

Purple Hearts : l’intrigue

Le synopsis fourni par Netflix donne un aperçu de ce à quoi les téléspectateurs peuvent s’attendre. Cassie et Luke se marient uniquement pour les avantages fournis par l’armée américaine, bien que cela ne mentionne pas pour quoi ils ont chacun besoin des avantages.

Malgré leurs nombreuses différences, Cassie, un auteur-compositeur-interprète en difficulté, et Luke, un marine en difficulté, acceptent de se marier uniquement pour des avantages militaires. Mais lorsque la tragédie frappe, la frontière entre le vrai et le faux commence à s’estomper.

Un synopsis plus long fourni dans Production Weekly, tel que donné par What’s on Netflix en 2021, donne plus d’informations sur ce dont les deux personnages ont besoin du mariage. Cassie a récemment reçu un diagnostic de diabète, ce qui a fait monter en flèche ses dépenses quotidiennes. En tant que barman essayant de percer dans l’industrie de la musique, elle ne peut pas payer la dette médicale à laquelle elle est maintenant attachée en raison de son récent diagnostic.

Elle a proposé un mariage militaire à son amie Frankie, qui est dans l’armée, elle avait donc une assurance maladie pour payer les frais liés à son diabète. Ils peuvent partager l’augmentation qu’il recevra en tant qu’homme marié dans l’armée. Lorsqu’il la refuse, son ami Luke se porte volontaire pour prendre sa place. On ne sait pas comment il bénéficiera de leur mariage, bien qu’il ait des « raisons désespérées » de vouloir se marier lui-même. Comme beaucoup de films de cette nature, ce qui commence comme un faux mariage que les deux essaient de vendre devient apparemment un vrai en cours de route.





Selon les raisons de Luke, le film a le potentiel d’aborder plusieurs sujets incroyablement pertinents et importants aujourd’hui. Les médicaments contre le diabète et les matériaux associés deviennent de plus en plus chers, ce qui oblige les individus à rationner leur insuline, ce qui les expose à diverses complications liées au diabète. En tant que barman, il est probable que Cassie n’ait pas d’assurance maladie, ou que la couverture dont elle dispose ne soit pas suffisante pour couvrir les frais médicaux dont elle dispose actuellement.

Luke peut bénéficier du mariage pour diverses raisons, allant de choses « stupides » comme ses parents étant sur le dos d’avoir quelqu’un dans sa vie à avoir besoin de l’augmentation de l’allocation de subsistance de l’armée pour aider à payer quelque chose. Le personnage est décrit comme « d’une intensité frustrante » dans le synopsis de Production Weekly, ce qui pourrait indiquer pourquoi la situation l’aiderait. S’il y a quelque chose dans sa vie qui le rend ainsi, peut-être que le mariage y contribue.





Purple Hearts : le casting

Sofia Carson joue Cassie. Le public peut la reconnaître dans le film Netflix Ressentez le rythme ou le film Oiseau chanteurdans lequel elle a joué aux côtés de Riverdale KJ Apa. Elle était aussi dans le Jolies petites menteuses série dérivée Pretty Little Liars : Les Perfectionnistes. Nicholas Galitzine est Luke. Il a précédemment joué le rôle du prince Robert dans Amazon Prime Cendrillon et a été choisi comme Prince Henry dans la prochaine adaptation cinématographique de Rouge, blanc et bleu roi.

Parmi les autres membres de la distribution jouant des personnages nommés, répertoriés par IMDb, figurent Breana Raquel (Équipe SEAL) comme Riley, Sarah Rich comme Hailey, Kendall Chappell comme Mila, Nicholas Duvernay (La vie assistée de Tyler Perry) comme Armando et Kaitlin Huwe comme Kylie. Le casting supplémentaire comprend Anthony Ippolito (L’offre), Linden Ashby (Teen Wolf, Femmes de militaires), John Harlan Kim (9-1-1, Nancy Drew), Choisi Jacobs (Hawaï cinq-0, Ça Chapitre Deux), Kat Cunning (Épouse-moi), Scott Deckert (Venin), Leroy Edwards III (Hôpital général), Rand Guerrero, Josh Cruze (Train à grande vitesse), et Sean Bérubé.





Coeurs violets commence à diffuser sur Netflix le 29 juillet 2022.

Tout ce que nous savons d’autre

La bande originale du film est co-écrite et interprétée par l’actrice principale Sofia Carson. Un teaser du film partagé par Netflix le 21 juin a donné un premier aperçu de l’une des chansons que Carson a écrites pour le film. « Come Back Home » sera disponible en écoute dès la sortie du film.

La chanson semble parler de la lutte pour qu’un être cher soit déployé ailleurs et de l’espoir qu’il rentre chez lui. Dans le teaser, Cassie le chante pour Luke alors qu’il est dans un café informatique entouré de ses collègues du service. Il monte le volume et les gens se rassemblent autour du petit bâtiment, écoutant à travers les fenêtres pour entendre la chanson de Cassie. Il reçoit des réactions favorables du groupe.

Pendant que vous attendez, vous pouvez accorder votre guitare en vue de chanter avec la bande originale ou vous préparer pour un film pour jeunes adultes sur Netflix avant Coeurs violets.