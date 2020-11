RM et V de BTS partagent des histoires hilarantes mais tristes sur la façon dont le « printemps » a été écrit

Sur un épisode récent de Chanson intemporelle, BTS a partagé une anecdote hilarante sur les coulisses de la chanson «Spring Day». «Spring Day» est l’une de leurs chansons les plus appréciées qui les a catapultées sur le radar public, avec «I Need You».

BTS a déclaré que l’une des principales raisons de la popularité de la chanson était qu’elle dégage une ambiance de guérison. Les garçons eux-mêmes applaudirent d’excitation lorsqu’ils entendirent la démo. Sur une note plus mélancolique, il a été rapporté que RM et Suga fortement lié à la chanson.

Quand nous étions vraiment jeunes, nous nous rassemblions tous et allions au PC-bang ensemble, et nous parlions de trucs comme, oh ouais, nous avons joué avec ce gamin, hé tu connais ce gamin, des conversations communes comme ça Ces amis étaient vraiment précieux à un moment donné. Puis, en montant à Séoul, en dérivant, même ces souvenirs sont devenus flous. Ils sont en quelque sorte devenus des stars pour moi, alors j’ai écrit les paroles en pensant beaucoup à eux.

—RM