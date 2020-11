Mindhunter Saison 3: intrigue, bande-annonce et autres mises à jour à venir

Date de sortie de la saison 3 de Mindhunter

Tout le monde est assis avec enthousiasme pour l’arrivée de la saison 3 de Mindhunter de Netflix. Cependant, les adeptes de cet arrangement n’ont pas à le stresser. Nous vous soutenons; nous avons les meilleures nouvelles pour vous tous. L’arrangement était possédé de manière non concluante par Netflix. Il n’a pas été abandonné à ce stade. Pourtant, il y a beaucoup de vulnérabilité quant à savoir si l’émission sera restaurée une fois de plus. Netflix a révélé à TV Line le 15 janvier 2020 alors qu’il était interrogé sur le sort de Mindhunter. Quoi qu’il en soit, nous devons avoir confiance que les dernières dates seront livrées.

Acteurs de la saison 3

En supposant heureusement que nous récupérons dans l’ensemble cet arrangement, à ce stade, le casting excepté sera comme suit:

Jonathan Groff jouant comme Holden Ford

Arrêtez McCallany de jouer en tant que Bill Tench

Anna Torv jouant comme Wendy Carr

Micheal Carver joue le rôle de Ted Gunn.

Lauren Glazier jouant le rôle de Kay Manz

Intrigue de la saison 3

Mis à part les bourreaux séquentiels qui assument un rôle notable au cours de chaque saison. Le personnage central de Mindhunter a désormais ses propres problèmes qui continueront d’être évoqués dans les parties à venir.

Le tournant qui a des ramifications incroyablement importantes pour Midhunter Saison 3 se concentre sur l’enfant de Bill Tench, Brian. En outre, le meurtre du jeune qu’il a trouvé dans la saison 2. Même s’il n’a pas participé à la destruction de l’enfant, il a compris comment garder l’homicide caché, concluant de ne jamais conseiller sa famille ou de courir pour obtenir de l’aide lorsque le meurtre s’est produit. Comme si ce n’était pas bouleversant pour le moment, Brian a alors déduit que peut-être que le cadavre de l’enfant devait être serré en travers, pour tenter de le ramener à la résurrection.

Convient au profil. Grâce à @TelevisionAcad pour la nomination. pic.twitter.com/tTxATesgXT – CHASSE D’ESPRIT (@MINDHUNTER_) 30 juillet 2020

En règle générale, l’impact de ce malheur ne survit pas si rapidement. Et en pensant à qui Brian s’est retiré beaucoup plus dans les semaines qui ont suivi. Ces événements commenceront également à influencer Bill et la famille Tench dans la troisième saison.

Bande-annonce de la saison 3

Il n’y a pas de déclaration officielle pour l’arrivée du trailer de Mindhunter saison 3.

