FAQ «Pour toute l’humanité»: Comment la navette spatiale s’est-elle envolée vers la lune?

« Nos navettes doivent faire le plein avant de brûler pour la lune … »

Cette ligne, de l’avant-dernier épisode de la deuxième saison désormais complète de « For All Mankind », semblait répondre à l’une des questions, sinon les plus fréquemment posées, sur la série d’histoire spatiale alternative d’Apple TV +. Les 11 mots offrent une explication, même brève, d’un point qui a été débattu et discuté dans plusieurs communautés en ligne, même s’il était tangentiel aux intrigues de la série.

Comment les navettes spatiales de la NASA ont-elles pu voler vers la lune?

«For All Mankind», qui suit ce qui aurait pu se passer si l’Union soviétique avait battu les États-Unis pour faire atterrir le premier astronaute, ou plutôt le cosmonaute, sur la lune dans les années 1960, a sauté dans le début des années 1980 pour sa deuxième saison, qui en tant que réel les archives historiques, c’est quand l’ère de la navette spatiale a commencé.

Les véritables orbiteurs ailés ne se sont jamais envolés vers la lune, bien que le public pensait parfois que c’était le cas. En réponse, la NASA a expliqué pourquoi pas sur son site Web.

« La navette spatiale est conçue pour voyager en orbite terrestre basse (à quelques centaines de kilomètres de la surface de la Terre). Elle ne transporte pas assez de propulseur pour quitter l’orbite terrestre et se rendre sur la Lune », a déclaré l’agence spatiale.

Et pourtant, à plusieurs reprises dans «For All Mankind», la série montrait les navettes volant vers la lune.

Comme la série se déroule dans une chronologie différente, on pourrait la considérer comme de la science-fiction, sans l’attention portée aux détails que le créateur de la série Ronald D.Moore et ses collègues producteurs et écrivains ont prêté à l’histoire réelle et à justifier les changements qu’ils ont apportés. En conséquence, les fans de « For All Mankind » se sont tournés vers Reddit et Facebook, vers un wiki créé spécifiquement pour la série et sur YouTube pour offrir leurs propres explications – certaines plutôt détaillées, plongeant dans la mécanique orbitale du problème.

La navette spatiale Columbia retourne sur Terre depuis la lune dans la deuxième saison de «For All Mankind» d’Apple TV +. (Crédit d’image: Apple TV +)

Un peu de feuille de figuier



« D’accord, nous savons que ce n’est pas possible », a admis Garrett Reisman, un ancien astronaute de la NASA qui a volé sur la navette spatiale, dans une interview accordée à collectSPACE.com.

Reisman, qui a fait une apparition en tant que commandant de la navette spatiale Columbia au retour de la lune, a servi de conseiller technique pour la série depuis ses débuts.

« Nous avons tous fait remarquer que la navette ne pourrait jamais atteindre la Lune. Elle n’avait pas assez de delta-v », a-t-il dit, se référant à un changement de vitesse. « Nous avons même fait des calculs qui ont montré si vous remplissiez la soute avec de l’hydrazine et la nourrissiez au [orbital maneuvering system] Moteurs OMS, vous ne pouviez toujours pas vous rendre sur la Lune et en revenir sans dépasser la masse de charge utile de l’orbiteur. «

«Nous savions donc cela», a déclaré Reisman.

Mais Reisman savait aussi que s’ils allaient oublier cela, ils avaient une bonne raison.

« La grande chose à propos de ‘For All Mankind’ est qu’ils essaient d’obtenir autant de trucs techniques aussi précis que possible. Mais s’il y a quelque chose qui semble vraiment important dans l’histoire, l’histoire va gagner, » il a dit.

«Quand l’histoire devait l’emporter sur la physique, ils m’ont toujours donné la chance de mettre au moins une petite ‘feuille de vigne’, et si vous écoutez très attentivement, il y a une ligne de dialogue dans l’épisode neuf de la saison deux où nous expliquons comment la navette aurait pu atteindre la lune », a déclaré Reisman.

Les faits par rapport aux finances



Moore aurait pu éviter toute la question en n’utilisant pas la navette ou en modifiant sa conception (comme c’est finalement le cas avec l’introduction de l’orbiteur Pathfinder de deuxième génération), mais il a estimé qu’il était important d’inclure le véhicule emblématique dans la version de l’émission. de l’histoire de l’exploration spatiale.

« C’est une pierre de touche pour le public en ce qui concerne le programme spatial lui-même, en particulier dans les années 1980 », a déclaré Moore à collectSPACE. « Cela m’aurait semblé étrange, en tant que spectateur, s’il n’y avait pas de navette spatiale parce que c’était à l’avant-garde du programme spatial américain pendant un bon moment. »

La navette spatiale aurait pu faire le plein alors qu’elle était amarrée à Skylab, comme le montre la deuxième saison de « For All Mankind ». (Crédit d’image: Apple TV +)

Mais il y avait aussi une raison pratique d’utiliser la navette spatiale.

«Si nous n’utilisions pas la navette et que nous devions créer un tout nouveau véhicule pour voyager, cela me coûterait beaucoup plus», a déclaré Moore. « Il n’y aurait pas de clips que je pourrais utiliser. Il existe un ensemble existant qui reproduit le cockpit intérieur de la navette spatiale. Les combinaisons spatiales sont disponibles. »

« Donc, avec juste un dollar et quelques centimes, le producteur fait partie de moi, c’était comme si j’abandonnais ça, je vais devoir réduire beaucoup d’autres choses. Soudain, je n’aurai plus autant d’argent pour construire une base lunaire. Du coup, je n’aurai plus autant d’argent pour beaucoup d’autres choses. Mais si je peux trouver un moyen de justifier l’utilisation de la navette, ça va m’aider beaucoup. Ce n’est pas gratuit, mais c’est une économie importante en termes de budget de production. «

Moore a trouvé sa justification dans l’histoire réelle de la navette.

«En repensant à l’évolution de l’histoire réelle du programme, la NASA s’adresse à l’administration Nixon et dit:« Et après Apollo? »Eh bien, voici le grand plan: la base lunaire, les stations spatiales, aller sur Mars, la navette spatiale et Nixon va en quelque sorte, euh, que diriez-vous de la navette? Et donc c’était comme dans notre version que le plan existant était toujours là quand les Russes s’emparent de la lune à la dernière minute », a déclaré Moore.

Dans la chronologie «For All Mankind», la NASA développerait la base lunaire et la navette spatiale puis, au lieu d’essayer d’inventer un tout nouveau véhicule, modifierait les orbiteurs afin qu’ils puissent soutenir les activités sur la surface lunaire.

« Ne serait-il pas plus logique financièrement et en termes d’infrastructure et de ressources de trouver un moyen d’utiliser la plate-forme existante et de la ravitailler, – peut-être d’utiliser une sorte de carburant plus efficace et un moteur – yada yada yada, qui C’est ce que nous, écrivains, disons lorsque nous traitons dans une certaine mesure de la science. Mais il y avait au moins une idée plausible que vous pourriez faire le plein de la navette en orbite et l’envoyer sur la lune », a déclaré Moore.

«C’est la raison pour laquelle j’ai convaincu Garrett d’accepter», a déclaré Moore. «Donc, s’il y a des critiques, et je sais qu’il y a certaines critiques, des gens qui ne le croient pas tout à fait, que tout appartient à ma porte parce que finalement j’ai décidé que c’était logique pour toutes les raisons ci-dessus et que cela a fonctionné pour l’histoire. «

